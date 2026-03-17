ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

▲北美釋出新年式三菱Outlander。（圖／翻攝自三菱）

▲北美釋出新年式三菱Outlander。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Mitsubishi三菱近日針對北美Outlander PHEV推出新年式，透過電池容量加大升級，短程通勤可一滴油不沾，更重要的是，台灣原廠今年也有不少重點全新車款，包含國外最新改款Outlander已在名單內。

▲三菱Outlander PHEV改良升級。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲台灣新Outlander以PHEV為主可能性較高，但也不排除會有1.5升渦輪選擇。

三菱新Outlander與接下來台灣戰略安排息息相關，日前Eclipse Cross已經悄悄退場，也因此PHEV休旅產品選擇變少，在這樣空窗期下，原廠勢必需要一款能夠補位、同時又具備節能與話題性的車型，而海外Outlander PHEV就是最適合的人選。

北美這次新年式Outlander PHEV電池升級到22.7kWh容量，純電續航力相較過去大幅提升來到72公里，這也就表示，Outlander PHEV在短程通勤擁有一滴油不沾的節能水準。

▲北美釋出新年式三菱Outlander。（圖／翻攝自三菱）

▲內裝配備獲得不少提升，並具有Yamaha高級音響。

除了動力升級之外，內裝質感也是本次改款重點之一，車室導入全新中控台設計，提升操作直覺性與收納機能，同時優化無線充電配置位置，並提供12.3吋多媒體螢幕、前座加熱與通風座椅，以及Yamaha音響系統等配備，再加上隔音工程的強化，使整體乘坐體驗朝向更安靜、舒適的方向進化。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅Eclipse CrossOutlanderDestinatorOutlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

推薦閱讀

BMW「全新入門轎跑新選擇」台灣導入機率高！i3實車發表前夕流出

BMW「全新入門轎跑新選擇」台灣導入機率高！i3實車發表前夕流出

速霸陸「WRX特仕車限量75輛」澳洲開賣！純手排致敬拉力賽事歷史

速霸陸「WRX特仕車限量75輛」澳洲開賣！純手排致敬拉力賽事歷史

「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

最新文章

BMW「全新入門房車新選擇」台灣導入機率高2026-03-17

速霸陸WRX特仕車限量75輛澳洲開賣2026-03-17

「三菱新Outlander亮相」不吃油可跑72公里2026-03-17

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光2026-03-17

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣2026-03-17

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表2026-03-17

TOYOTA「新暴力鴨日本接單」新台幣72萬2026-03-16

「LEXUS新6人座MPV」即將開賣2026-03-16

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料2026-03-16

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見2026-03-16

熱門文章

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表2026-03-17

F1中國站麥拉倫雙雄掛點！4屆冠軍怒嗆新規2026-03-16

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光2026-03-17

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料2026-03-16

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣2026-03-17

TOYOTA「新暴力鴨日本接單」新台幣72萬2026-03-16

「LEXUS新6人座MPV」即將開賣2026-03-16

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

相關新聞

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

讀者迴響

熱門文章

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

F1中國站麥拉倫雙車「無法起跑」！4屆冠軍嗆新規：像瑪利歐賽車

F1中國站麥拉倫雙車「無法起跑」！4屆冠軍嗆新規：像瑪利歐賽車

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

TOYOTA「新暴力鴨日本接單」新台幣72萬！台灣快200萬才能入手

TOYOTA「新暴力鴨日本接單」新台幣72萬！台灣快200萬才能入手

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366