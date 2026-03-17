「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

▲北美釋出新年式三菱Outlander。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Mitsubishi三菱近日針對北美Outlander PHEV推出新年式，透過電池容量加大升級，短程通勤可一滴油不沾，更重要的是，台灣原廠今年也有不少重點全新車款，包含國外最新改款Outlander已在名單內。

▲台灣新Outlander以PHEV為主可能性較高，但也不排除會有1.5升渦輪選擇。

三菱新Outlander與接下來台灣戰略安排息息相關，日前Eclipse Cross已經悄悄退場，也因此PHEV休旅產品選擇變少，在這樣空窗期下，原廠勢必需要一款能夠補位、同時又具備節能與話題性的車型，而海外Outlander PHEV就是最適合的人選。

北美這次新年式Outlander PHEV電池升級到22.7kWh容量，純電續航力相較過去大幅提升來到72公里，這也就表示，Outlander PHEV在短程通勤擁有一滴油不沾的節能水準。

▲內裝配備獲得不少提升，並具有Yamaha高級音響。

除了動力升級之外，內裝質感也是本次改款重點之一，車室導入全新中控台設計，提升操作直覺性與收納機能，同時優化無線充電配置位置，並提供12.3吋多媒體螢幕、前座加熱與通風座椅，以及Yamaha音響系統等配備，再加上隔音工程的強化，使整體乘坐體驗朝向更安靜、舒適的方向進化。