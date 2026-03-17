「Mazda全新跑旅CX-6e」歐洲開賣！對手鎖定特斯拉Model Y

▲Mazda CX-6e於歐洲公布售價！進軍主流電動休旅戰場。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

從大陸遠征歐洲戰場的Mazda CX-6e，近期於歐洲市場公布最新售價，目標對手直接鎖定特斯拉Tesla Model Y，歐洲市場起售價約5萬歐元，折合新台幣約170萬元左右，預計2026年夏季開始陸續交車。

▲CX-6e、Mazda 6e成為品牌在歐洲市場的電動車主力。

在大陸稱為EZ-60、歐洲則為CX-6e，CX-6e其實EZ-60系出同源，由Mazda與大陸合作夥伴共同開發，採EPA電動平台打造，未來CX-6e將與電動房車Mazda 6e一起成為品牌在歐洲市場的電動主力產品。

CX-6e在歐洲提供2款車型，售價49,990、52,000歐元，折合新台幣170與170萬。從價格帶來看，CX-6e衝著目前歐洲熱賣的中型電動休旅而來，包含Volkswagen ID.4等車款都是潛在對手。

CX-6e被視為「電動版CX-5」，車長約4.8公尺，尺碼已經來到中型休旅水準。動力方面採用單馬達後驅設定，最大馬力約258匹，搭配78kWh電池組，在WLTP測試標準下續航里程約484公里，快充條件下電量10％充至80％大約24分鐘即可完成，整體表現屬於目前主流電動SUV的水準。