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「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

▲Infiniti QX65量產版釋出預告！將在近期正式發表。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX65量產版釋出預告！將在近期正式發表。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

Infiniti首度釋出QX65市售量產最新預告，全新豪華跑旅SUV將在近期上市，得注意的是，QX65也被視為品牌重拾「跑旅SUV」定位的重要車款，延續過去經典 Infiniti FX的精神，並有望成為未來拓展全球市場的重要戰力。

▲Infiniti QX65量產版釋出預告！將在近期正式發表。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX65量產版釋出預告！將在近期正式發表。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX65日前就釋出準量產版的概念車，擁有相當搶眼的美背線條。

QX65採用搶眼的美背設計，搭配低斜車頂與修長車身比例，整體視覺強調運動跑旅氣息，結合肌肉感鈑件線條與立體LED尾燈，營造出比傳統SUV更具跑格的姿態，且量產車將大量還原概念車設計。

QX65被視為QX60 的衍生車型，但採用更強烈的跑旅設計，與QX60主打三排七人座不同，QX65預計採雙排五人座設定，以造型與性能取向為主軸，對手鎖定 BMW X6 與Mercedes-Benz GLE Coupe 等豪華斜背SUV。

▲Infiniti QX65量產版釋出預告！將在近期正式發表。（圖／翻攝自Infiniti）

▲台灣原廠日前就表示，將導入QX65搭上美規車零關稅效應。

台灣裕隆日產已表示從今年開始將有大量美規車引進規劃，以Nissan、Infiniti美規車型來補強產品線，並用美規車零關稅優勢來打價格戰，而QX65正是其中被外界點名的熱門候選之一。

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關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60QX65

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