F1中國站麥拉倫雙車「無法起跑」！4屆冠軍嗆新規：像瑪利歐賽車

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F1中國站麥拉倫雙車「無法起跑」！維斯塔潘嗆新規：像瑪利歐賽車

▲麥拉倫車隊兩輛賽車因電氣系統故障意外退賽。（圖／路透）

▲麥拉倫車隊兩輛賽車因電氣系統故障意外退賽。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2026年一級方程式賽車（F1）中國大獎賽出現混亂開局，上季車隊與車手冠軍的麥拉倫車隊兩名主力車手諾里斯（Lando Norris）與皮亞斯特里（Oscar Piastri）竟因賽車電氣故障無法起跑，引發外界關注。最終由賓士車隊新星安東內利（Kimi Antonelli）拿下冠軍，不過比賽過程與新規則引發爭議，四屆世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）更怒轟，新賽季改革讓F1變得像《瑪利歐賽車》。

麥拉倫雙車出包　中國站起跑前就退場

中國站比賽中，麥拉倫兩名車手接連出現故障。諾里斯的賽車在車庫內就無法離開，皮亞斯特里的賽車則在起跑區發生問題，兩人最終都未能起跑。車隊表示，兩輛賽車都出現動力單元的電氣系統問題，目前仍在調查詳細原因。

中國站因此成為賓士車隊的舞台，安東內利順利奪冠，隊友羅素（George Russell）同樣維持強勢表現。反觀其他車隊表現起伏不定，本場比賽共有多名車手退賽，賽事穩定性也受到質疑。

▲麥拉倫車隊兩輛賽車因電氣系統故障意外退賽。（圖／路透）

新規電力比例大幅提升　車手節奏被迫改變

2026年F1大幅修改技術規則，包括車體輕量化、輪胎尺寸縮小、導入主動式空氣力學以及全面使用100％永續燃料等。其中最受關注的是電動馬達輸出大幅增加，使燃油引擎與電力輸出比例達到50：50。

諾里斯先前就曾指出，新規讓車手必須改變駕駛節奏，原本可以全速衝刺的路段，現在必須提前收油並進行電池能量管理，同時還要密切注意儀表板數據，確保電量維持在最佳範圍，操作難度大幅提升。

▲紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）。（圖／路透）

▲紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）。（圖／路透）

維斯塔潘怒轟：像在玩瑪利歐賽車

紅牛車隊主將、四屆世界冠軍維斯塔潘對新規則更是毫不留情。中國站他從第8位起跑，一度跌至第12名，最後在第46圈因冷卻系統故障被迫退賽。賽後他直言，新規導入的「超車模式」讓比賽變得像電子遊戲。

維斯塔潘表示，「這一點都不好玩，就像在玩《瑪利歐賽車》。你加速超過別人，下一條直路電量用完，他們又能反超，這根本是個笑話。」他更直言，如果有人喜歡現在的F1，「那他根本不懂什麼是賽車」。

批新制恐毀賽車運動

維斯塔潘強調，他並不是因為成績不理想才抱怨，即使自己贏得比賽，也會提出同樣批評。他認為目前賽場競爭並沒有變得更激烈，反而是少數車隊占據明顯優勢。

他警告，如果F1只是為了增加超車畫面和娛樂效果而改變規則，最終可能傷害這項運動的本質，「這樣的改變到最後只會毀掉這項運動」。

關鍵字：F1麥拉倫維斯塔潘中國站新規

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