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TOYOTA「新暴力鴨日本接單」新台幣72萬！台灣快200萬才能入手

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

有「暴力鴨」之稱的TOYOTA GR Yaris宣布在日本推出新年式更新，除了針對操控細節進行優化，當地售價更從361.7萬日圓起跳，換算新台幣約72萬元就能入手，相較之下，台灣市場目前售價則是195萬元起，兩地價格差距超級大，讓台灣熱血車迷好羨慕日本母國原廠。

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本維持手排與8速自排配置。

日本新年式GR Yaris宣布接單，提供RC、RZ與RZ High Performance等多種車型設定，並可選擇6速手排或8速自排變速箱，當地售價落在361.7萬至588.2萬日圓之間，約合新台幣72萬至117萬元，預計4月6日正式上市。

▲TOYOTA GR Yaris日本開放接單！預計4月6日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內換上更有新鮮感的全新方向盤。

此次年式更新主要針對駕駛操控介面進行調整，導入全新設計的GR專屬方向盤。原廠重新設計握把形狀與按鍵布局，讓激烈操駕時更不容易誤觸，同時提升操控直覺性與駕駛專注度。

此外，新車也同步調整EPS電動輔助轉向系統以及底盤阻尼設定，讓方向盤回饋更加清晰，過彎時的穩定性與精準度也有所提升，高階車型還配備高性能輪胎，進一步強化抓地力與賽道表現。

台灣市場尚未迎來新年式更新，維持6速手排195萬、8速自排199萬配置，雖然台灣價格與日本市場相比落差不小，但仍憑藉拉力賽血統與獨特定位，在性能車迷之間擁有相當高人氣，若未來台灣導入新年式版本，是否同步調整配備與價格，也值得後續觀察。

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