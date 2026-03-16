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「LEXUS新6人座MPV」即將開賣！油電主力、配備升級有料又豪華

▲日本釋出新年式LEXUS LM！預計4月開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本釋出新年式LEXUS LM！預計4月開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

豪華MPV市場競爭仍是相當激烈，LEXUS LM持續透過年式更新強化產品戰力，日本預計4月1日開賣新年式LEXUS LM，主要針對舒適與細節配備進行升級，進一步提升車內靜謐度與後座乘坐質感，為強調「陸上頭等艙」定位再添亮點。

▲日本釋出新年式LEXUS LM！預計4月開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規提供6人、4人座車型，搭載500h油電動力。

4月要登場的日規新年式LM維持既有車型編成，提供Vision L六人座與Executive四人座兩種版本，當地建議售價分別為1520萬日圓與2030萬日圓，折合約新台幣304萬與407萬元，預計4月1日在日本市場正式上市。

新年式LM依舊搭載LM500h油電系統，採2.4升渦輪引擎結合油電混合架構，綜效輸出達371匹馬力與46.9公斤米扭力，並搭配Direct4電子四驅系統。原廠同時將AVS主動式電子懸吊列為全車系標準配備，進一步強化行路質感與乘坐舒適度。

台灣市場上，提供350h、500h等兩種油電動力，並有4、6、7人座等車型可選，售價429萬起。

▲日本釋出新年式LEXUS LM！預計4月開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本釋出新年式LEXUS LM！預計4月開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新LM針對車室隔音優化，同時配備擺設維持豪華之餘，做了細節處理。

新年式LM針對輪胎進行優化調整，目的降低行駛時產生的滾動噪音，讓車室靜肅性進一步提升。對於以後座乘坐體驗為主打的LM而言，這樣的調整有助於打造更加安靜舒適的豪華乘坐氛圍。

頂規的Executive四人座車型新增電動側滑門LED迎賓光毯功能，當車門開啟時，地面會投射出迎賓燈光，不僅讓上下車過程更安全，同時也增添專屬的尊榮儀式感，強化LM豪華MPV旗艦形象。

車內配備也有小幅調整，例如後座專屬的小冰箱新增更具彈性的支架結構，可固定不同尺寸的瓶瓶罐罐，並透過波浪型隔板減少碰撞晃動，提升實際使用便利性，四人座版本同樣維持48吋後座大型螢幕配置，營造宛如私人劇院般的乘坐享受。

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關鍵字：LEXUSLMMPVTOYOTA Alphard休旅車RXNXLX

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