別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

圖文／7Car 小七車觀點

隸屬於 General Motors 旗下的品牌 Buick，近期持續強化在中國大陸市場的新能源車布局。原廠近日提前釋出全新跨界休旅 Buick Electra E7 的相關資訊，並預告新車將於今年稍晚正式發表。

從目前公布的設計來看，Electra E7 採用品牌近年電動車常見的「鯊魚鼻」車頭造型，搭配分離式頭燈設計。車頭上方配置 C 字型 LED 日行燈，下方則為 L 形頭燈組，同時中央進氣口似乎整合可主動調整的氣閥格柵，以提升空氣力學效率。

車側線條則以流暢曲面為主，並搭配黑色防刮飾板與金屬質感裝飾件。新車同時導入隱藏式車門把手、明顯外擴的輪拱設計，以及較具未來感的尾燈造型。車尾採用 Buick 稱為「Galaxy Wing」的 LED 尾燈設計，並搭配大型車頂尾翼，營造更具動感的視覺效果。

在車身尺碼方面，Electra E7 車長約 4,850 mm、軸距 2,850 mm。與品牌現行產品相比，新車比 Buick Envision 長約 208 mm，但仍比大型休旅 Buick Enclave 短約 424 mm，定位介於兩者之間。

車室設計則採用簡約科技風格。駕駛前方配備平底方向盤與懸浮式數位儀表，中央則配置一具 15.6 吋觸控資訊娛樂系統，整體布局類似大型平板電腦。內裝材質方面，可見 Oeko-Tex 認證座椅材質與金屬飾板，並搭配氣氛燈飾條與雙無線手機充電座。

後座空間則是 Electra E7 的一大重點。第二排座椅區域配備車載冰箱與 15.6 吋車頂娛樂螢幕，並支援前排座椅完全放平，讓後排形成類似休憩空間的「車內客廳」。此外，新車還提供雙全景玻璃車頂、第二排獨立空調控制、可調式後座椅背，以及後排折疊餐桌等配備。

舒適與娛樂配備方面，Electra E7 也相當豐富，包括加熱與通風座椅、20 支揚聲器的 Dolby Atmos 音響系統，以及多項豪華車常見的座艙舒適科技。

動力系統部分，Buick 目前尚未公布完整規格，但已確認新車將採用插電式油電系統，CLTC 測試標準下綜合續航里程可超過 1,600 公里，純電續航也可達 210 公里以上。

根據中國工信部先前公布的資料，Electra E7 可能搭載 1.5 升汽油引擎，輸出約 98 匹馬力，並搭配磷酸鐵鋰電池組與最大輸出約 224 匹馬力的電動馬達。

除了動力系統外，Electra E7 也將配備可每秒調整 200 次的主動式阻尼懸吊系統，以提升行路舒適與操控穩定性。同時，新車還將搭載名為「Xiao Yao Zhi Xing」的智慧駕駛輔助系統，可支援高速公路與城市道路的自動輔助駕駛功能。

隨著中國大陸市場新能源車競爭日益激烈，Buick Electra E7 的推出，被視為品牌在中國大陸市場與智慧座艙市場的重要布局之一。