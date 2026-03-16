ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

隨著歐洲Kuga、Focus停售，作為休旅車產品的Explorer EV也被視為填補戰力的重點產品，近期歐洲市場迎來新年式Explorer EV，不僅動力、電池升級更會跑，也推出質感更好的Explorer Collection特仕車！

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

▲Explorer EV定位更偏向一般家用市場，比Mach-E更有賣點。

台灣福特六和去年已經下架Mach-E，也導致旗下目前無任何電動車作品，相較速霸陸、Suzuki等都積極搶攻電動市場，海外的Explorer EV說不定可作為原廠評估導入車款，且Explorer EV在歐洲售價39,900歐元起，比Mach-E的56,500歐元更便宜，更適合台灣一般家用休旅市場。

Explorer EV中型純電休旅其實相當值得台灣市場參考，相較Mach-E偏向運動化定位，Explorer EV車格更貼近主流家庭休旅，加上SUV市場在台灣仍是銷售主力，若未來品牌重新規劃電動車產品布局，Explorer EV可被視為潛在導入的觀察車型之一。

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

▲新年式推出質感更好的特仕車型。

話題回到歐洲新年式Explorer EV，全新登場的Explorer Collection特仕車，採用專屬 Cactus Grey灰色車漆，並搭配黑色車頂、黑色防刮飾板與20吋胎圈，整體視覺更具運動與戶外風格。

此外車身還加入黑色裝飾圖樣與細節點綴，使特仕版在辨識度上與一般車型有所區隔，也讓Explorer EV整體造型看起來更具探險氣息。

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

▲內裝加入橘色對比感強烈配色，用料材質經過調整。

內裝採用黑色內裝為主調，並在座椅、安全帶與儀表台加入橘色對比元素，營造更年輕化的車室氛圍。座椅材質則採用織布面料，原廠表示設計靈感來自高性能運動服裝，不僅提升質感，同時也兼顧支撐性與乘坐舒適度。

新年式Explorer EV同步升級動力系統，入門車型導入LFP磷酸鐵鋰電池並搭配升級電動馬達，最大輸出約190匹馬力。續航表現也有所提升，在WLTP測試標準下最大續航里程約 444公里，比先前增加約60公里。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅Equator SportEdge L

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

推薦閱讀

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

最新文章

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料2026-03-16

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見2026-03-16

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

別克全新插電式油電休旅續航1600KM2026-03-15

Honda北美取消3款電動車計劃2026-03-15

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲2026-03-15

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

別克全新插電式油電休旅續航1600KM2026-03-15

Honda北美取消3款電動車計劃2026-03-15

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲2026-03-15

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

相關新聞

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

讀者迴響

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366