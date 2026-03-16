「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

▲歐洲福特推出新年式Explorer EV！動力、電池續航升級。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

隨著歐洲Kuga、Focus停售，作為休旅車產品的Explorer EV也被視為填補戰力的重點產品，近期歐洲市場迎來新年式Explorer EV，不僅動力、電池升級更會跑，也推出質感更好的Explorer Collection特仕車！

▲Explorer EV定位更偏向一般家用市場，比Mach-E更有賣點。

台灣福特六和去年已經下架Mach-E，也導致旗下目前無任何電動車作品，相較速霸陸、Suzuki等都積極搶攻電動市場，海外的Explorer EV說不定可作為原廠評估導入車款，且Explorer EV在歐洲售價39,900歐元起，比Mach-E的56,500歐元更便宜，更適合台灣一般家用休旅市場。

Explorer EV中型純電休旅其實相當值得台灣市場參考，相較Mach-E偏向運動化定位，Explorer EV車格更貼近主流家庭休旅，加上SUV市場在台灣仍是銷售主力，若未來品牌重新規劃電動車產品布局，Explorer EV可被視為潛在導入的觀察車型之一。

▲新年式推出質感更好的特仕車型。

話題回到歐洲新年式Explorer EV，全新登場的Explorer Collection特仕車，採用專屬 Cactus Grey灰色車漆，並搭配黑色車頂、黑色防刮飾板與20吋胎圈，整體視覺更具運動與戶外風格。

此外車身還加入黑色裝飾圖樣與細節點綴，使特仕版在辨識度上與一般車型有所區隔，也讓Explorer EV整體造型看起來更具探險氣息。

▲內裝加入橘色對比感強烈配色，用料材質經過調整。

內裝採用黑色內裝為主調，並在座椅、安全帶與儀表台加入橘色對比元素，營造更年輕化的車室氛圍。座椅材質則採用織布面料，原廠表示設計靈感來自高性能運動服裝，不僅提升質感，同時也兼顧支撐性與乘坐舒適度。

新年式Explorer EV同步升級動力系統，入門車型導入LFP磷酸鐵鋰電池並搭配升級電動馬達，最大輸出約190匹馬力。續航表現也有所提升，在WLTP測試標準下最大續航里程約 444公里，比先前增加約60公里。