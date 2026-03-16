改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

▲改款新Nissan X-Trail歐洲登場！全新越野款完全針對TOYOTA RAV4 Adventure。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣展開測試的改款新Nissan X-Trail，安排在今年第2～3季左右登場，近期歐洲市場也迎來最新改款更新，新增頗有個性的新N-Trek越野車型，要與直接對手TOYOTA RAV4 Adventure直接對決。

▲Nissan X-Trail越野款吸晴！台灣市場許願也要有。

越野風吹向競爭激烈的中型休旅市場，不落TOYOTA RAV4 Adventure人後，現在Nissan X-Trail也有越野款可選，歐洲改款新Nissan X-Trail包含越野款共有4款車型，售價38,220英鎊起，折合新台幣約164萬左右。

歐規Nissan X-Trail因應當地節能政策，僅以1.5升e-Power油電作主力，也是台灣進口版的動力配置，歐規可選2WD、4WD配置，輸出擁有204、213匹馬力規格，繳出17.5km/L平均油耗。

▲台灣原廠積極評估美規車計劃！美規X-Trail就是名單之一。

台灣市場規劃上，改款新X-Trail應會持續維持國產、進口兩種方式，國產以1.5升汽油渦輪搭配輕油電為主，而進口則是e-Power動力，不過裕隆日產已經表示將有美規X-Trail評估導入規劃，未來進口是否會改以美規導入爭取更具競爭力的價格優勢，還需等裕隆日產正式公告。