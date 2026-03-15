台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

▲台北車展亮相的雪鐵龍C3 Aircross準備上市！保發中心揭露價格帶。（圖／資料照、Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

去年台北車展寶嘉聯合一口氣帶來多款新車，而7人座SUV重點非雪鐵龍C3 Aircross莫屬，即將上市的C3 Aircross保發中心已經揭露可能的價格帶，搭載省油省稅金的1.2升渦輪油電。

▲保發中心揭露129萬重置價格，搭載1.2升渦輪油電。

法國品牌Citroen雪鐵龍今年除了有5人座的C5 Aircross，還另有鎖定7人座市場的C3 Aircross，保發中心資料顯示價格帶129萬，並採1.2升P2的渦輪油電系統，雖然保發中心不代表實際售價，但仍可作為參考依據，正式售價需待正式發表為主。

▲1.2升渦輪油電每年稅金9千元有找。

外觀用上粗獷的外型，具有防刮塑料護板、粗壯保桿樣式，車格也放大，車長來到4,390mm、軸距2,670mm，並且還有超過200mm的離地車高。

在重點動力部分切中台灣消費者稅金甜蜜點，1.2升渦輪油電可繳出145匹綜效馬力，每年的燃料加上牌照稅稅金，更只要8,640元，值得一提的是，C5 Aircross也在官網接單，同樣是採1.2升渦輪，保發中心揭露售價168萬。