ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 近日正式發表了一款名為 Bentayga Artenara Edition 的全新特仕車型，進一步豐富其豪華休旅產品線。這款新車的命名靈感源自西班牙大加那利島上最高的村落「Artenara」，該村落海拔達 1,200 公尺，同時也是 Bentayga 車系名稱由來 —— Roque Bentayga 岩層的所在地。原廠希望藉此連結車款與其名稱源頭的自然地貌，賦予新車更深層的文化意涵。

根據原廠發佈的資訊，Bentayga Artenara Edition 提供多種動力與車身型式選擇，包含搭載 V8 引擎的標準軸距與長軸距版本，以及配置 V6 插電式混合動力系統的標準軸距車型。新車在外觀與內裝上融入了諸多專屬設計元素，其中最顯著的特徵便是以 Roque Bentayga 山峰輪廓為靈感的山形圖騰，該圖騰不僅以蝕刻方式呈現於儀表飾板，更透過雷射工藝精準穿孔於座椅肩部與車門飾板之上，形成獨特的視覺與觸覺體驗。

在外觀細節上，Bentayga Artenara Edition 標配了多項原先屬於 Mulliner 頂級規格的部件，包括雙鑽石格柵水箱護罩與 22 吋灰色拋光輪圈。其車身下半部的鍍鉻飾條亦採用與車身同色的處理，營造更為簡潔俐落的側面輪廓。此外，原廠也提供了八種精心挑選的車色建議，每種車色皆搭配專屬的「三色內裝」配色方案，此種內裝色彩搭配方式過去僅見於 Mulliner 長軸距車型，如今則下放至這款特仕版上，提供車主更具個人風格的選擇。

內裝設計方面，除了前述的山形圖騰穿孔與蝕刻飾板外，迎賓照明系統會在地面投射出 Artenara Edition 字樣與山峰圖案，發光的門檻飾板與葉子板上的專屬徽飾亦點明了其特仕車身份。原廠設計團隊為八款車身色規劃了各自對應的內裝主題，例如搭配 Pale Brodgar 車身的內裝以 Portland 與 Beluga 雙色皮革為主，輔以 Linen 色點綴與鋼琴烤漆 Linen 飾板，營造典雅氛圍；而 Sequin Blue 車身則搭配 Linen 與 Beluga 主色，並大膽導入 Light Blue 作為方向盤、儀表台下緣等處的跳色點綴，呈現較為動感的風格。

除了全新特仕車的推出，Bentley 亦同步為 Bentayga 車系帶來其他更新，包括新增一款名為 Dark Teal 的金屬藍綠色車漆，以及一款專為 Azure、Artenara Edition 與 Mulliner 長軸距車型選配的 23 吋 Super Lux 輪圈。在車輛連網服務方面，包含澳洲、台灣、香港與新加坡在內的六個新市場也將加入 Bentley Connected Car 的服務範圍。Bentayga Artenara Edition 的推出，預料將延續 Bentayga Atelier 車型對於色彩與材質搭配的重視，進一步滿足層峰客群對於獨特性與工藝細節的追求。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利BentaygaArtenaraEdition特仕車休旅車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【殺女友投案】台中豐原割喉情殺！　男載屍3km赴派出所自首

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

【周焦點】國產休旅最低60萬有找2026-03-14

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

「台灣本田、賓士重點新車」來了即將上市2026-03-13

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

賓士電動豪華廂型車VLE正式登場2026-03-12

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA2026-03-12

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億2026-03-12

熱門文章

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA2026-03-12

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台2026-03-12

相關新聞

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

讀者迴響

熱門文章

賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366