賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 近日正式發表了一款名為 Bentayga Artenara Edition 的全新特仕車型，進一步豐富其豪華休旅產品線。這款新車的命名靈感源自西班牙大加那利島上最高的村落「Artenara」，該村落海拔達 1,200 公尺，同時也是 Bentayga 車系名稱由來 —— Roque Bentayga 岩層的所在地。原廠希望藉此連結車款與其名稱源頭的自然地貌，賦予新車更深層的文化意涵。

根據原廠發佈的資訊，Bentayga Artenara Edition 提供多種動力與車身型式選擇，包含搭載 V8 引擎的標準軸距與長軸距版本，以及配置 V6 插電式混合動力系統的標準軸距車型。新車在外觀與內裝上融入了諸多專屬設計元素，其中最顯著的特徵便是以 Roque Bentayga 山峰輪廓為靈感的山形圖騰，該圖騰不僅以蝕刻方式呈現於儀表飾板，更透過雷射工藝精準穿孔於座椅肩部與車門飾板之上，形成獨特的視覺與觸覺體驗。

在外觀細節上，Bentayga Artenara Edition 標配了多項原先屬於 Mulliner 頂級規格的部件，包括雙鑽石格柵水箱護罩與 22 吋灰色拋光輪圈。其車身下半部的鍍鉻飾條亦採用與車身同色的處理，營造更為簡潔俐落的側面輪廓。此外，原廠也提供了八種精心挑選的車色建議，每種車色皆搭配專屬的「三色內裝」配色方案，此種內裝色彩搭配方式過去僅見於 Mulliner 長軸距車型，如今則下放至這款特仕版上，提供車主更具個人風格的選擇。

內裝設計方面，除了前述的山形圖騰穿孔與蝕刻飾板外，迎賓照明系統會在地面投射出 Artenara Edition 字樣與山峰圖案，發光的門檻飾板與葉子板上的專屬徽飾亦點明了其特仕車身份。原廠設計團隊為八款車身色規劃了各自對應的內裝主題，例如搭配 Pale Brodgar 車身的內裝以 Portland 與 Beluga 雙色皮革為主，輔以 Linen 色點綴與鋼琴烤漆 Linen 飾板，營造典雅氛圍；而 Sequin Blue 車身則搭配 Linen 與 Beluga 主色，並大膽導入 Light Blue 作為方向盤、儀表台下緣等處的跳色點綴，呈現較為動感的風格。

除了全新特仕車的推出，Bentley 亦同步為 Bentayga 車系帶來其他更新，包括新增一款名為 Dark Teal 的金屬藍綠色車漆，以及一款專為 Azure、Artenara Edition 與 Mulliner 長軸距車型選配的 23 吋 Super Lux 輪圈。在車輛連網服務方面，包含澳洲、台灣、香港與新加坡在內的六個新市場也將加入 Bentley Connected Car 的服務範圍。Bentayga Artenara Edition 的推出，預料將延續 Bentayga Atelier 車型對於色彩與材質搭配的重視，進一步滿足層峰客群對於獨特性與工藝細節的追求。