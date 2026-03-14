Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

圖文／7Car 小七車觀點

Infiniti 近年來逐步縮減轎車產品線，將資源集中在休旅車與跨界車市場。隨著新一代旗艦 SUV Infiniti QX80 在 2024 年正式發表，品牌也開始規劃更多衍生版本。根據外媒報導，Infiniti 正在準備推出一款性能取向更強的 QX80 新車型，作為未來高性能產品線的起點。

Infiniti 產品行銷總監 Brian Maragno 在接受媒體訪問時透露，這款新車將是品牌邁向高性能 SUV 的「第一步」，整體概念部分受到 Infiniti QX80 Track Spec 概念車啟發。不過原廠表示，新車在性能設定上仍會保持一定程度的日常使用舒適性，因此不會完全複製概念車的激進設定，而是提供「額外一層性能表現」，在動力與操控之間取得平衡。

根據知情人士向媒體透露的消息，這款性能版本 QX80 預計將擁有約 600 匹馬力的輸出，並計畫於明年春季正式上市。外觀方面，新車可能導入 24 吋輪圈配置，同時搭配大型紅色煞車卡鉗與 S 系列徽章等細節設計，藉此強化整體運動氛圍。Brian Maragno 也表示，這款新車的變化會「明顯但不會過於激進」，維持旗艦 SUV 應有的豪華與舒適定位。

目前市售 QX80 搭載 3.5 公升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出為 450 匹馬力、698 Nm 扭力。若未來高性能版本動力提升至 600 匹馬力，將使整體性能定位進一步向高性能豪華 SUV 靠攏。

目前新車型可能採用 Infiniti 旗下性能車型常見的 Red Sport 名稱作為車型識別，例如過去曾用於性能轎跑的 Infiniti Q50 Red Sport 400。若以 Red Sport 之名推出，也將意味著品牌有意重新強化高性能產品形象。

價格方面，性能版本 QX80 預計將比標準車型高出約 10%。目前 2026 年式 QX80 在美國市場起售價為 85,940 美元，若依此推算，高性能版本價格可能接近 95,000 美元。以近期匯率估算，約相當於新台幣 300 萬元左右。

此外，Infiniti 可能將這款性能版本的產量控制在約 600 輛左右，使其具備一定程度的收藏價值。隨著全球豪華 SUV 市場持續成長，高性能版本車型也逐漸成為品牌提升形象與產品吸引力的重要工具。若相關規劃最終落實，未來 QX80 產品線將不僅強調豪華與空間，也會進一步延伸至性能領域。