ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

圖文／7Car 小七車觀點

Infiniti 近年來逐步縮減轎車產品線，將資源集中在休旅車與跨界車市場。隨著新一代旗艦 SUV Infiniti QX80 在 2024 年正式發表，品牌也開始規劃更多衍生版本。根據外媒報導，Infiniti 正在準備推出一款性能取向更強的 QX80 新車型，作為未來高性能產品線的起點。

Infiniti 產品行銷總監 Brian Maragno 在接受媒體訪問時透露，這款新車將是品牌邁向高性能 SUV 的「第一步」，整體概念部分受到 Infiniti QX80 Track Spec 概念車啟發。不過原廠表示，新車在性能設定上仍會保持一定程度的日常使用舒適性，因此不會完全複製概念車的激進設定，而是提供「額外一層性能表現」，在動力與操控之間取得平衡。

根據知情人士向媒體透露的消息，這款性能版本 QX80 預計將擁有約 600 匹馬力的輸出，並計畫於明年春季正式上市。外觀方面，新車可能導入 24 吋輪圈配置，同時搭配大型紅色煞車卡鉗與 S 系列徽章等細節設計，藉此強化整體運動氛圍。Brian Maragno 也表示，這款新車的變化會「明顯但不會過於激進」，維持旗艦 SUV 應有的豪華與舒適定位。

目前市售 QX80 搭載 3.5 公升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出為 450 匹馬力、698 Nm 扭力。若未來高性能版本動力提升至 600 匹馬力，將使整體性能定位進一步向高性能豪華 SUV 靠攏。

目前新車型可能採用 Infiniti 旗下性能車型常見的 Red Sport 名稱作為車型識別，例如過去曾用於性能轎跑的 Infiniti Q50 Red Sport 400。若以 Red Sport 之名推出，也將意味著品牌有意重新強化高性能產品形象。

價格方面，性能版本 QX80 預計將比標準車型高出約 10%。目前 2026 年式 QX80 在美國市場起售價為 85,940 美元，若依此推算，高性能版本價格可能接近 95,000 美元。以近期匯率估算，約相當於新台幣 300 萬元左右。

此外，Infiniti 可能將這款性能版本的產量控制在約 600 輛左右，使其具備一定程度的收藏價值。隨著全球豪華 SUV 市場持續成長，高性能版本車型也逐漸成為品牌提升形象與產品吸引力的重要工具。若相關規劃最終落實，未來 QX80 產品線將不僅強調豪華與空間，也會進一步延伸至性能領域。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：InfinitiQX80SUV旗艦汽車新車高性能版休旅車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

【周焦點】國產休旅最低60萬有找2026-03-14

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

「台灣本田、賓士重點新車」來了即將上市2026-03-13

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

賓士電動豪華廂型車VLE正式登場2026-03-12

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA2026-03-12

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億2026-03-12

熱門文章

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA2026-03-12

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台2026-03-12

相關新聞

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

讀者迴響

熱門文章

賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

賓利「豪華休旅Bentayga全新特仕車」登場！多種動力＆軸距任你選

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366