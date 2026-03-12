ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 於 3/11 正式發表該廠第一款採用 Van Architecture (VAN.EA) 模組化平台打造的全新 VLE 車系，宣稱將豪華房車的行路質感與 MPV 的空間機能結合，車型定位為全新的 Grand Limousine 概念。

▲Mercedes-Benz 於 3/11 正式發表該廠第一款採用 Van Architecture (VAN.EA) 模組化平台打造的全新 VLE 車系，宣稱將豪華房車的行路質感與 MPV 的空間機能結合，車型定位為全新的 Grand Limousine 概念。

內裝空間部分，Mercedes-Benz 表示 VLE 的核心概念是將大型 MPV 的寬敞空間與豪華房車的乘坐質感融合。車內最多可提供 8 人乘坐配置，並透過高度彈性的 Roll&Go 座椅系統與空間設計，使車輛能夠因應不同使用情境，手動座椅底部整合四個輪子，可輕鬆前後滑動並固定在任意位置，甚至能直接取下並推入車庫。對於電動座椅版本，車主還能透過車載系統或手機 App 遠端調整座椅位置，官方形容其效果如同芭蕾般靈活。VLE 的座椅系統同時提供 4 種預設座椅模式，包括將所有座椅前移以最大化行李空間的「Baggage」、將座椅後移以提供最大腿部空間的「Executive」、兼顧乘客與行李空間的「People & Baggage」，以及回到標準座椅位置的「Standard」。在三排座椅配置下，VLE 仍可提供 795 公升行李空間；若移除所有手動座椅，最大載物容積可達 4,078 公升。

▲VLE 車內最多可提供 8 人乘坐配置，並透過高度彈性的 Roll&Go 座椅系統與空間設計，使車輛能夠因應不同使用情境，手動座椅底部整合四個輪子，可輕鬆前後滑動並固定在任意位置，甚至能直接取下並推入車庫。

數位科技方面，VLE 導入 Mercedes-Benz 自研的 MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) 作業系統 AI 驅動平台，整合車輛控制、駕駛輔助與資訊娛樂功能，並支援 OTA 無線更新，使車輛能持續增加新功能。而內建的 MBUX Virtual Assistant 整合 ChatGPT、Microsoft Bing 與 Google Gemini 多種 AI 技術，能進行多輪對話並具備短期記憶能力，使車輛能像數位助理般與乘客互動。前座配置 MBUX Superscreen 數位座艙，由三塊螢幕組成，包括 10.25 吋駕駛儀表、14 吋中央螢幕與 14 吋副駕娛樂螢幕。副駕駛可進行影音串流、遊戲或使用各種應用程式，而駕駛則能獲得簡潔清晰的行車資訊。後座則在車頂隱藏一組 31.3 吋、8K 解析度的全景螢幕，可從車頂滑出並支援分割畫面與 800 萬畫素攝影機，能用於電影播放、遊戲或視訊會議。搭配 Burmester 3D 環繞音響系統與 Dolby Atmos 技術，車內空間可化身為行動劇院、遊戲中心或移動辦公室。此外，大型 Sky View 全景玻璃車頂從 B 柱延伸至車尾，搭配環艙氛圍燈與電動遮陽簾。

▲VLE 導入 Mercedes-Benz 自研的 MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) 作業系統 AI 驅動平台，整合車輛控制、駕駛輔助與資訊娛樂功能，並支援 OTA 無線更新，使車輛能持續增加新功能。前座配置 MBUX Superscreen 數位座艙，由三塊螢幕組成，包括 10.25 吋駕駛儀表、14 吋中央螢幕與 14 吋副駕娛樂螢幕。

外觀方面，VLE 實的車身輪廓採用低而修長的比例設計，車頂線條從 A 柱一路向後延伸，以緊繃而流暢的曲線銜接至圓潤的車尾，風阻係數為 0.25Cd。車頭設計延續該廠近年電動車的家族語彙，前蓋上方具有兩條明顯的 power dome 線條，水箱護罩依不同車型可能搭配立標式三芒星或整合於格柵中央的廠徽，並結合 LED 燈條將左右頭燈連接，日行燈採用星形光源設計，車側配置伸縮式門把手，尾燈則採用弧形設計並整合於空力擾流尾翼之中，並以倒 U 字形導光條環繞車尾。

▲VLE 的車身輪廓採用低而修長的比例設計，車頂線條從 A 柱一路向後延伸，以緊繃而流暢的曲線銜接至圓潤的車尾，風阻係數為 0.25Cd。

▲VLE 尾燈採用弧形設計並整合於空力擾流尾翼之中，再倒 U 字形導光條環繞車尾。

動力配置方面，VLE 將首先推出 VLE 300 與 VLE 400 4MATIC 兩款車型，均搭載整體電池至車輪效率可達 93% 的永磁同步電動馬達。VLE 300 electric 最大輸出 203 kW，WLTP 續航里程超過 700 公里；四驅版本 VLE 400 4MATIC 則具備超過 300 kW 輸出，0 至 100 km/h 加速僅需 6.5 秒。兩款車型皆搭載 115 kWh NMC 電池，並採用 800V 電氣架構，在高速直流充電條件下可於 15 分鐘內補充約 355 公里續航里程，最大 DC 充電功率達 300 kW。未來 Mercedes-Benz 也計畫推出搭載 80 kWh LFP 電池的版本，進一步擴展產品陣容。

▲VLE 將首先推出 VLE 300 與 VLE 400 4MATIC 兩款車型，均搭載整體電池至車輪效率可達 93% 的永磁同步電動馬達。VLE 300 electric 最大輸出 203 kW，WLTP 續航里程超過 700 公里；四驅版本 VLE 400 4MATIC 則具備超過 300 kW 輸出，0 至 100 km/h 加速僅需 6.5 秒。

操控表現方面，VLE 具備 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，車身高度可調整 40 mm，該廠宣稱不僅能提升乘坐舒適性，也能降低空氣阻力以提高能源效率。同時，VLE 配備 7 度後軸轉向系統，將迴轉直徑縮小至 10.9 公尺，使這款大型車在城市狹窄巷道或立體停車場中依然能保持靈活操控。

▲VLE 具備 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，車身高度可調整 40 mm，並配備 7 度後軸轉向系統，將迴轉直徑縮小至 10.9 公尺。

Mercedes-Benz 表示，VLE 的設計目標之一，是打造一款能適應多種生活型態的車輛。對家庭用戶而言，雙側電動滑門與 HANDS-FREE Access 功能讓上下車更加便利；對休閒玩家而言，最大 2.5 噸拖曳能力可拖曳露營車、船隻或馬匹拖車。在高端接送市場，VLE 亦可透過面對面座椅配置與高階座椅，打造媲美商務頭等艙的乘坐體驗。

