賓士「AMG GT跑房車大改款」內裝曝光！全新數位化座艙性能味更濃

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近日搶先揭露全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 的內裝設計，展現品牌對於高性能與豪華質感兼具的座艙理念。新車內裝由 AMG 位於 Affalterbach 的團隊主導開發，整體布局以駕駛為核心，透過高度整合的數位介面與直覺化控制邏輯，強調人車之間的直接互動，並在車輛尚未啟動之前，就傳遞出濃厚的性能氛圍與駕駛導向的設計思維。

在座艙設計方面，新一代 AMG GT 四門跑車採用明顯偏向駕駛者的駕駛艙佈局。儀表台整合 10.2 吋數位儀表與 14 吋中央多媒體螢幕，以無縫玻璃設計呈現整體化視覺效果，同時中央顯示器向駕駛座略微傾斜，以提升操作便利性與閱讀清晰度。此外，車內亦可選配專屬的 14 吋副駕駛座螢幕，使前排乘員能同步參與數位化互動體驗。圓形金屬質感空調出風口、環艙氣氛燈與高質感飾板，則在科技感與機械質感之間取得平衡。

本車內裝另一項重點在於名為 AMG RACE ENGINEER 的駕駛動態控制系統。中央鞍座配置三組具備觸覺回饋的旋鈕控制介面，可分別調整動力反應、車輛靈活度以及循跡控制等關鍵參數，使駕駛能依照不同駕駛情境快速設定車輛特性。透過硬體與軟體的整合，該系統可直接介入車輛核心控制邏輯，讓駕駛者更細膩地掌握車輛反應與操控表現。

在座椅與空間設計方面，新款 AMG GT 4-Door Coupé 採用運動化低座姿設計，前座標準座椅提供良好的側向支撐，並可選配整合式頭枕的 AMG Performance 運動座椅，以強化激烈駕駛時的包覆感。後座則展現 Gran Turismo 車型強調長途舒適性的特質，標準配置為雙獨立座椅，搭配地板「足部空間凹槽」設計，提升腿部與膝部活動空間；此外亦可選配三人座椅配置，以兼顧實用性與乘坐彈性。

此外，車內科技與氛圍營造同樣為重點之一。新車配備可調式全景玻璃車頂，能在透明與不透明之間切換，並可透過分區控制調整進光量。夜間時更可搭配 AMG 專屬燈光效果，在車頂呈現品牌徽章與賽車條紋圖案，營造獨特的視覺氛圍。結合新世代 MBUX 系統與 Mercedes-Benz Operating System（MB.OS）架構，新款 AMG GT 4-Door Coupé 的內裝不僅強調性能導向的駕駛體驗，同時也進一步展現品牌在數位化與豪華氛圍上的整合能力。