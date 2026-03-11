特斯拉拚「80萬電動車」提前量產！停產Model S、X　力拚無人電動車

▲特斯拉力拚CyberCab無人電動車！進度提前2個月正式投產。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

電動車龍頭Tesla特斯拉策略轉向備受關注，執行長馬斯克Elon Musk正加快推動一款成本壓低至2.5萬美元（約新台幣80萬元）以下的CyberCab入門電動車，要以無方向盤、無電門的CyberCab無人電動車打開新的市場！

▲Model S、X停產後！馬斯克政策轉向投注無人電動車、AI機器人拚翻轉。

特斯拉打造的無人自動駕駛電動車目前已在德州超級工廠開始生產，量產進度甚至比原先規劃提前約2個月，Cybercab預計在2026年4月正式進入量產階段，目前原型車正於美國阿拉斯加進行極端寒冷環境測試，為未來全球營運做準備。

與傳統電動車不同，Cybercab採用先進智慧設計理念，車內完全取消方向盤與踏板，乘客只需輸入目的地，車輛就能透過自動駕駛系統完成整段旅程。這款車也被視為特斯拉推動無人電動車計畫的重要核心。

更受到市場關注的是成本策略。馬斯克希望將Cybercab的製造成本壓低至2.5萬美元（約新台幣80萬元）以下，整車售價預計也會低於3萬美元，藉此讓自動駕駛車隊能快速擴大規模。



值得注意的是，特斯拉近期宣布，旗下兩款高階車型Model S與Model X將在2026年第二季停產，這兩款曾代表品牌旗艦地位的車型，如今全球銷量占比已相當有限。

市場普遍認為，特斯拉此舉意味著產品策略正全面轉向平價電動車、自動駕駛與人工智慧領域，從Cybercab Robotaxi、Full Self-Driving系統，到AI人形機器人Optimus計畫，馬斯克正試圖把特斯拉從單純的電動車製造商，轉型為以AI與自動化為核心的科技企業。