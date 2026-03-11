369萬！台灣Defender推「全新限定特仕車」　外觀霸氣、致敬越野經典

▲日前才推出新改款的Defender再出招！開賣全新Defender Trophy Edition特仕車。（圖／翻攝自Defender）

記者徐煜展／綜合報導

Defender於台灣推出全新26年式Defender Trophy Edition 限定版，致敬 Defender 品牌重返國際性的探險挑戰賽。提供兩款傳承經典的主題配色選項，搭配一系列精選探險配件，象徵屬於新世代的探險精神，售價369萬、全台只有50輛！

▲特仕車以兩款搶眼的車色為主打，並加入越野氣息濃厚的Trophy套件。

特仕車外觀提供沙光深黃（Deep Sandglow Yellow）與凱西克綠（Keswick Green）兩款專屬的經典主題配色，運用獨特的Trophy專屬徽飾點綴引擎蓋與C柱車側飾板，搭配車尾Trophy徽飾銘板，向經典致敬並呼應全新賽事主題。

專屬Trophy套件包含遠征車頂架、黑色展開式車頂梯、車側亮澤黑外部側掛式裝備箱；前後輪皆裝配經典擋泥板，以及用於過濾灰塵的加高空氣吸入孔，實現極致的越野性能。

▲內裝呼應外觀主題，用料展現原廠精心設計的收藏細節。

內裝採用Trophy發光車門踏板專屬識別營造賽事主題氛圍，外露式儀表板橫樑則施以車身同色塗裝，並搭配獨特的Trophy雷射蝕刻徽飾。

Defender Trophy Edition搭載3.0升直列六缸渦輪增壓MHEV柴油引擎，提供 350匹馬力、71.4公斤米扭力；配備電子氣壓式懸吊系統，最大化車輛全地形穿越能力，並可達到最高900 mm涉水能力。