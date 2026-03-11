ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「MG全新轎跑」現身預告發表！命名MG 07比MG7更帥、更跑格

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG持續加快新能源產品布局，釋出全新車款MG 07預告圖，新車定位為新能源轎跑，將採用全新平台打造，並規劃提供電動與PHEV兩種版本，預計瞄準15～20萬人民幣（約新台幣66～88萬元）級距市場，主打年輕族群與科技化配備。

▲MG 07採用更講求空氣力學的跑格化設計。

MG 07官方定義為全新平台打造的全新轎跑，且07車名為家族帶來新的命名規則，從預告圖來看，MG 07比MG7擁有更跋扈的跑格化象徵，車身線條相當低趴，車尾採用溜背式造型設計，整體姿態相當動感，符合新能源車講求空間效率與空氣力學的設計方向。

車尾造型則是視覺焦點之一，MG 07採用貫穿式LED尾燈設計，在夜間點亮燈組後辨識度相當高，上半部尾門線條向內收窄，讓整體看起來更具侵略性。此外，後擋玻璃與天窗連成一氣，營造類似大面積玻璃車頂的視覺效果。

▲MG 07預計以雙動力為主。

MG 07採用全新平台架構打造，並同步推出純電EV與插電式油電動力版本，雖然詳細規格尚未公布，推測純電車型續航力有望挑戰600～700公里級距，而油電版本則可能以1.5升渦輪插電式為主，來兼顧性能與長途使用需求。

