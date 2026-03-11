ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

瑞典坦克安全再進化！Volvo推「主動式安全帶」電動休旅EX60首搭

圖文／7Car 小七車觀點

以安全科技著稱的瑞典車廠 Volvo Cars 近日宣布推出全新安全技術「Multi-adaptive Safety Belt（主動式安全帶）」，透過更精細的安全帶預縮設定，降低事故中因安全帶造成的傷害風險。這項技術將於今年率先搭載在全新電動休旅 Volvo EX60 上，並隨著品牌未來新世代車款逐步導入。

傳統安全帶在事故中可大幅降低乘員受重傷或拋出車外的風險，但若預縮力道未針對不同體型乘客調整，仍可能導致鎖骨骨折或胸部受傷等情況。Volvo 表示，新系統透過更精細的預縮控制，可依照乘員體型與重量調整安全帶張力，讓保護效果更符合每位乘客的需求。

初期版本的主動式安全帶將透過車內感應器判斷情況，從 11 種不同設定中選擇最合適的預縮模式。不過 Volvo 預計在今年稍晚透過軟體更新進一步升級，讓安全帶預縮調整範圍擴展至接近「無限」的細緻設定，以提供更精準的保護。

負責 EX60 產品規劃的 Johan Rasmusson 表示，這項技術是新車最重要的安全創新之一。他指出，許多消費者往往認為只要車輛獲得五星安全評價就足夠，但 Volvo 的目標不只是追求測試評級，而是持續透過技術提升實際事故中的保護能力。

新系統將結合車內攝影機與多組感應器，分析每個座位乘客的體型、重量以及坐姿，並在事故發生前即時調整安全帶預縮力道。與過去採用固定設定的安全帶相比，能針對不同乘客提供更客製化的防護。

不過 Volvo 也指出，這項安全帶技術涉及硬體結構升級，因此無法透過 OTA（線上更新）方式套用到現有車型。未來只有在新世代車款推出時才會逐步導入。繼 EX60 之後，下一款可能導入該系統的車型預計為 2027 年推出的新一代 Volvo EX40。

Volvo 長期以安全技術聞名，過去曾推出多項影響整個汽車產業的重要發明，包括三點式安全帶等。此次推出主動式安全帶，也被視為品牌持續強化主動與被動安全科技的重要一步。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volvo沃爾沃EX60電動車汽車新車休旅車主動式安全帶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

Volvo主動式安全帶電動休旅EX60首搭2026-03-11

北美專屬 120 輛，BMW Alpina XB7 Manufaktur 限量登場2026-03-10

TOYOTA Altis海外推「新入門款更便宜」2026-03-10

台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單2026-03-10

三菱經典Lancer Sportback要回來了2026-03-10

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表2026-03-10

比亞迪銷量降溫吉利成新能源龍頭2026-03-10

79.9萬Hyundai推北歐風入門小休旅2026-03-09

三陽曼巴MMBCU電推升級版開賣2026-03-09

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手2026-03-09

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

北美專屬 120 輛，BMW Alpina XB7 Manufaktur 限量登場2026-03-10

三菱經典Lancer Sportback要回來了2026-03-10

Volvo主動式安全帶電動休旅EX60首搭2026-03-11

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單2026-03-10

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表2026-03-10

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

相關新聞

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

三菱經典Lancer Sportback要回來了！空間更大、外型更帥與Nissan共用平台

三菱經典Lancer Sportback要回來了！空間更大、外型更帥與Nissan共用平台

瑞典坦克安全再進化！Volvo推「主動式安全帶」電動休旅EX60首搭

瑞典坦克安全再進化！Volvo推「主動式安全帶」電動休旅EX60首搭

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

舊換新79.9萬！台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單　配備近乎滿配又省油

舊換新79.9萬！台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單　配備近乎滿配又省油

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表！外型更霸氣、空間更大更舒適

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表！外型更霸氣、空間更大更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366