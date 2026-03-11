瑞典坦克安全再進化！Volvo推「主動式安全帶」電動休旅EX60首搭

圖文／7Car 小七車觀點

以安全科技著稱的瑞典車廠 Volvo Cars 近日宣布推出全新安全技術「Multi-adaptive Safety Belt（主動式安全帶）」，透過更精細的安全帶預縮設定，降低事故中因安全帶造成的傷害風險。這項技術將於今年率先搭載在全新電動休旅 Volvo EX60 上，並隨著品牌未來新世代車款逐步導入。

傳統安全帶在事故中可大幅降低乘員受重傷或拋出車外的風險，但若預縮力道未針對不同體型乘客調整，仍可能導致鎖骨骨折或胸部受傷等情況。Volvo 表示，新系統透過更精細的預縮控制，可依照乘員體型與重量調整安全帶張力，讓保護效果更符合每位乘客的需求。

初期版本的主動式安全帶將透過車內感應器判斷情況，從 11 種不同設定中選擇最合適的預縮模式。不過 Volvo 預計在今年稍晚透過軟體更新進一步升級，讓安全帶預縮調整範圍擴展至接近「無限」的細緻設定，以提供更精準的保護。

負責 EX60 產品規劃的 Johan Rasmusson 表示，這項技術是新車最重要的安全創新之一。他指出，許多消費者往往認為只要車輛獲得五星安全評價就足夠，但 Volvo 的目標不只是追求測試評級，而是持續透過技術提升實際事故中的保護能力。

新系統將結合車內攝影機與多組感應器，分析每個座位乘客的體型、重量以及坐姿，並在事故發生前即時調整安全帶預縮力道。與過去採用固定設定的安全帶相比，能針對不同乘客提供更客製化的防護。

不過 Volvo 也指出，這項安全帶技術涉及硬體結構升級，因此無法透過 OTA（線上更新）方式套用到現有車型。未來只有在新世代車款推出時才會逐步導入。繼 EX60 之後，下一款可能導入該系統的車型預計為 2027 年推出的新一代 Volvo EX40。

Volvo 長期以安全技術聞名，過去曾推出多項影響整個汽車產業的重要發明，包括三點式安全帶等。此次推出主動式安全帶，也被視為品牌持續強化主動與被動安全科技的重要一步。