ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Alpina 正式整合進 BMW 體系後，日前官方也宣布推出首款全新作品。不過與外界預期的全新旗艦車型不同，首發新車選擇以現有大型豪華休旅為基礎打造。原廠正式發表 BMW Alpina XB7 Manufaktur，並宣布僅在北美市場販售，限量生產 120 輛。

這款 2026 年式 Alpina XB7 Manufaktur 同時也是 XB7 在美國南卡羅來納州 BMW 工廠的最終版本，象徵該車型在此產線的生產階段畫下句點。所有車輛均採相同規格打造，並提供兩種專屬消光車色選擇，包括 Frozen Alpina Green 與 Frozen Alpina Blue。

外觀方面，新車搭配高光澤黑色 Shadowline 套件以及 23 吋 20 輻鍛造輪圈，整體仍維持 BMW Alpina XB7 一貫的豪華運動風格。車尾新增 Manufaktur 專屬銘牌，B 柱上也可見 Manufaktur 字樣，車側則配置細長黑色裝飾線條，從前葉子板一路延伸至後葉子板，形成低調但具有辨識度的外觀細節。

所有 XB7 Manufaktur 車型皆採用 Tartufo Full Merino 真皮座椅，並搭配 Alpina Walnut Nature Black 木質飾板。座椅頭枕繡有 Alpina 標誌，黑色地毯上同樣印有品牌徽章，車內還設有專屬金屬銘牌標示「1 of 120」，突顯限量身分。

在座艙配置方面，XB7 向來主打長途豪華舒適體驗。第二排採用獨立豪華座椅設計，提供類似商務艙的乘坐感受。每輛車還附有手工製作的皮革旅行袋，以呼應品牌所形容「如私人飛機般的移動體驗」。

動力系統方面，XB7 Manufaktur 與標準版車型維持相同配置，搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎，結合 48V 輕油電系統，最大輸出 631 匹馬力與 800 Nm 扭力。動力透過 8 速自排變速箱傳送至四輪驅動系統，仍可在約 3.9 秒完成 0 至 96 km/h 加速。

底盤方面，車輛採用可調式氣壓懸吊系統，最大車高調整幅度約 3.2 吋，同時搭配強化後軸襯套與後輪轉向系統，使車長超過五米的大型 SUV 在操控表現上仍具備一定靈活度。

值得一提的是，XB7 Manufaktur 採取固定配備策略，車主無需額外選配。新車在美國市場建議售價為 18 萬美元，另需支付 1,550 美元的運送與交車費用。由於全球僅生產 120 輛，加上 Alpina 品牌整合 BMW 後的歷史意義，這款車也被視為具有收藏價值的限量版本。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWAlpinaXB7Manufaktur改裝汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【到北檢告發】卓榮泰「私人包機」松指部起飛！　新黨按鈴告他瀆職

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

北美專屬 120 輛，BMW Alpina XB7 Manufaktur 限量登場2026-03-10

TOYOTA Altis海外推「新入門款更便宜」2026-03-10

台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單2026-03-10

三菱經典Lancer Sportback要回來了2026-03-10

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表2026-03-10

比亞迪銷量降溫吉利成新能源龍頭2026-03-10

79.9萬Hyundai推北歐風入門小休旅2026-03-09

三陽曼巴MMBCU電推升級版開賣2026-03-09

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手2026-03-09

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

北美專屬 120 輛，BMW Alpina XB7 Manufaktur 限量登場2026-03-10

三菱經典Lancer Sportback要回來了2026-03-10

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單2026-03-10

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表2026-03-10

台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」2026-03-08

相關新聞

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

3/30汽車場考增3魔王關卡「沒停讓扣32分出局」　新場地亮相

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

三菱經典Lancer Sportback要回來了！空間更大、外型更帥與Nissan共用平台

三菱經典Lancer Sportback要回來了！空間更大、外型更帥與Nissan共用平台

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

舊換新79.9萬！台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單　配備近乎滿配又省油

舊換新79.9萬！台灣Kia「改款新Stonic休旅」接單　配備近乎滿配又省油

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366