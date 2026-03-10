限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Alpina 正式整合進 BMW 體系後，日前官方也宣布推出首款全新作品。不過與外界預期的全新旗艦車型不同，首發新車選擇以現有大型豪華休旅為基礎打造。原廠正式發表 BMW Alpina XB7 Manufaktur，並宣布僅在北美市場販售，限量生產 120 輛。

這款 2026 年式 Alpina XB7 Manufaktur 同時也是 XB7 在美國南卡羅來納州 BMW 工廠的最終版本，象徵該車型在此產線的生產階段畫下句點。所有車輛均採相同規格打造，並提供兩種專屬消光車色選擇，包括 Frozen Alpina Green 與 Frozen Alpina Blue。

外觀方面，新車搭配高光澤黑色 Shadowline 套件以及 23 吋 20 輻鍛造輪圈，整體仍維持 BMW Alpina XB7 一貫的豪華運動風格。車尾新增 Manufaktur 專屬銘牌，B 柱上也可見 Manufaktur 字樣，車側則配置細長黑色裝飾線條，從前葉子板一路延伸至後葉子板，形成低調但具有辨識度的外觀細節。

所有 XB7 Manufaktur 車型皆採用 Tartufo Full Merino 真皮座椅，並搭配 Alpina Walnut Nature Black 木質飾板。座椅頭枕繡有 Alpina 標誌，黑色地毯上同樣印有品牌徽章，車內還設有專屬金屬銘牌標示「1 of 120」，突顯限量身分。

在座艙配置方面，XB7 向來主打長途豪華舒適體驗。第二排採用獨立豪華座椅設計，提供類似商務艙的乘坐感受。每輛車還附有手工製作的皮革旅行袋，以呼應品牌所形容「如私人飛機般的移動體驗」。

動力系統方面，XB7 Manufaktur 與標準版車型維持相同配置，搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎，結合 48V 輕油電系統，最大輸出 631 匹馬力與 800 Nm 扭力。動力透過 8 速自排變速箱傳送至四輪驅動系統，仍可在約 3.9 秒完成 0 至 96 km/h 加速。

底盤方面，車輛採用可調式氣壓懸吊系統，最大車高調整幅度約 3.2 吋，同時搭配強化後軸襯套與後輪轉向系統，使車長超過五米的大型 SUV 在操控表現上仍具備一定靈活度。

值得一提的是，XB7 Manufaktur 採取固定配備策略，車主無需額外選配。新車在美國市場建議售價為 18 萬美元，另需支付 1,550 美元的運送與交車費用。由於全球僅生產 120 輛，加上 Alpina 品牌整合 BMW 後的歷史意義，這款車也被視為具有收藏價值的限量版本。