比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

圖文／7Car 小七車觀點

過去幾年快速崛起的中國大陸電動車龍頭 BYD，在 2026 年開局出現明顯降溫。最新銷售數據顯示，今年前兩個月 BYD 累計銷量為 400,241 輛，年減約 36%，成長動能出現明顯放緩，也讓另一家中國車廠 Geely 得以在同期銷量上暫時超前。

從單月表現來看，BYD 2 月共售出 190,190 輛新能源車，較 1 月下滑約 9.5%，與去年同期相比更大幅減少約 41%。主要原因普遍認為農曆春節假期影響交車節奏是短期因素之一，但整體需求轉弱的跡象也逐漸浮現。

外界分析指出，中國大陸市場近年推動電動車的補貼與稅賦優惠逐步縮減，加上消費者對市場走勢仍持觀望態度，使不少潛在買家選擇延後購車決策。一方面等待更多新車上市，另一方面也關注政府換購補助與政策是否出現新變化。

儘管中國大陸本土市場需求略顯疲弱，但 BYD 在海外市場仍持續成長。2026 年 2 月單月，BYD 出口新能源車（含純電與插電式油電）達 100,600 輛，若加上 1 月數據，今年累計出口已達 201,082 輛，顯示品牌在國際市場仍保持一定成長動能。

相較之下，多家中國大陸新創與新能源品牌今年初表現相當強勢。與 Stellantis 合作的 Leapmotor 前兩月銷量年增 19%，達 60,126 輛；Xiaomi 旗下電動車業務年增幅更達 48%，累計銷量突破 59,000 輛。高端電動品牌 Zeekr 在 1 至 2 月銷量更大幅成長 84%，而 Nio 交車量也年增 77%。

在主要競爭對手方面，Geely集團今年表現尤其突出。統計顯示，2026 年截至目前為止，Geely 已比 BYD 多交付約 7.6 萬輛車，這也是自 2022 年以來，Geely 首次連續兩個月在銷量上超越 BYD。

整體來看，中國大陸新能源車市場已從早期的高速成長階段，逐步轉向競爭更激烈的成熟市場。隨著各品牌產品力持續提升，BYD 未來是否能維持領先地位，也將成為觀察中國大陸電動車產業發展的重要指標。