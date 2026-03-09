ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

▲加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡。（圖／翻攝自SYM）

▲SYM三陽正式推出升級ZRSG 3.0系統的MMBCU，與先前維持相同售價。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽今（9）日宣布，升級ZRSG 3.0競能電驅系統的「曼巴」MMBCU正式開賣，雖然品牌沒有給出建議售價，不過新車上市期間購車就送1,000元中油加油卡，同時可享有36期0利率方案（設定費3,000元），分期購車再贈送600萬安心保障方案，不只加量不加價還更優惠。

在Jet SL+ SuperC率先標配「電推」之後，DRGBT也緊隨其後，現在連跑旅定位的MMBCU也跟上這波熱潮，等於三陽旗下熱銷運動機種都完成進化；透過馬達額外提供的0.3匹馬力，能在起步與雙載等場景下強化輸出表現，同時又能帶來靜謐的啟動過程，用車體驗更加愉悅。

▲加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡。（圖／翻攝自SYM）

▲ZRSG 3.0可帶來額外的0.3匹馬力，能有效強化起步及低轉速域的表現。（圖／翻攝自SYM）

升級了ZRSG 3.0之後，MMBCU仍維持各項備受好評的特點，包括平整腳踏空間與人體工學斜踏板，帶來舒適的騎乘感受，坐墊下方有著28公升置物空間，長途旅行也能輕鬆應對，而蛇鱗變色烤漆與咬花紋路，更是增添了視覺上的獨特性。

為了慶祝升級ZRSG 3.0的MMBCU正式開賣，三陽也同步推出加碼限時促銷，活動期間內購車就送1,000元中油加油卡，並提供36期0利率方案（需3,000元設定費），若採分期方式購車，還能享有600萬安心保障方案，守護每一趟旅程。

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SYM三陽MMBCU曼巴158機車摩托車新車小改款新年式馬力分期0利率電推

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

比亞迪銷量降溫吉利成新能源龍頭2026-03-10

79.9萬Hyundai推北歐風入門小休旅2026-03-09

三陽曼巴MMBCU電推升級版開賣2026-03-09

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手2026-03-09

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」2026-03-09

福斯公布第9代Golf首張官方預告圖2026-03-08

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

比亞迪銷量降溫吉利成新能源龍頭2026-03-10

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」2026-03-09

79.9萬Hyundai推北歐風入門小休旅2026-03-09

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手2026-03-09

三陽曼巴MMBCU電推升級版開賣2026-03-09

相關新聞

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

機車一定要立中柱？女曝「立不起來」辛酸引熱議　2情況恐罰1200

機車一定要立中柱？女曝「立不起來」辛酸引熱議　2情況恐罰1200

Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡　警方通知家屬

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡　警方通知家屬

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366