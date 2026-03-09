加量不加價！三陽「曼巴MMBCU電推升級版」開賣　還送1000元油卡

▲SYM三陽正式推出升級ZRSG 3.0系統的MMBCU，與先前維持相同售價。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽今（9）日宣布，升級ZRSG 3.0競能電驅系統的「曼巴」MMBCU正式開賣，雖然品牌沒有給出建議售價，不過新車上市期間購車就送1,000元中油加油卡，同時可享有36期0利率方案（設定費3,000元），分期購車再贈送600萬安心保障方案，不只加量不加價還更優惠。

在Jet SL+ SuperC率先標配「電推」之後，DRGBT也緊隨其後，現在連跑旅定位的MMBCU也跟上這波熱潮，等於三陽旗下熱銷運動機種都完成進化；透過馬達額外提供的0.3匹馬力，能在起步與雙載等場景下強化輸出表現，同時又能帶來靜謐的啟動過程，用車體驗更加愉悅。

▲ZRSG 3.0可帶來額外的0.3匹馬力，能有效強化起步及低轉速域的表現。（圖／翻攝自SYM）

升級了ZRSG 3.0之後，MMBCU仍維持各項備受好評的特點，包括平整腳踏空間與人體工學斜踏板，帶來舒適的騎乘感受，坐墊下方有著28公升置物空間，長途旅行也能輕鬆應對，而蛇鱗變色烤漆與咬花紋路，更是增添了視覺上的獨特性。

為了慶祝升級ZRSG 3.0的MMBCU正式開賣，三陽也同步推出加碼限時促銷，活動期間內購車就送1,000元中油加油卡，並提供36期0利率方案（需3,000元設定費），若採分期方式購車，還能享有600萬安心保障方案，守護每一趟旅程。