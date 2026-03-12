堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

▲想要感受最純粹的騎乘體驗，具有近百年歷史的Royal Enfield Bullet 350會是最佳夥伴。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

全世界很少有個地方能像台灣一樣，不需要太多的移動距離與時間，就能在繁榮的都市與山海之間自由穿梭，如果想要悠閒自在享受旅程，不想要與美景之間有一層「隔閡」，那麼騎車就會是最好的方式，尤其是騎上一台有著深厚歷史底蘊、又同時兼具硬派浪漫的英倫車款，更能在這段路上深刻體會「人車對話」的巧妙精髓，這也是此次選擇與Royal Enfield Bullet 350同行的主要原因。

▲Royal Enfield自1901年於英國創立，是目前唯一歷史最悠久且持續生產的機車品牌，其中Bullet 350更是從1932年誕生至今都不曾更名過。

論歷史，自1901年於英國創立的Royal Enfield迄今已經125年，是全球唯一歷史最悠久且持續生產至今的機車品牌；論硬派，以槍械起家的Roayl Enfield，一直將「Made Like a Gun」作為品牌精神，並將造槍的精準與耐操等要素，持續融入造車工藝之中；論浪漫，Bullet 350自從1932年誕生至今，型號都不曾有過改變，比起情人之間的山盟海誓更浪漫，也更加可靠。

▲由於Royal Enfield是以槍械起家，所以「Made Like a Gun」一直都是品牌的精神理念。

轉動鑰匙，在經典圓錶完成充滿儀式感的開機動作之後，撥動右手邊的整合式啟動開關，猶如生命脈動感的陣陣聲浪，就從造型精緻的魚雷型排氣管傳出，充滿古典氣息的圓形頭燈也隨之點亮，這就像是Bullet 350在向騎士發出邀約，一同踏上每一趟偉大的騎乘旅途，讓人想立刻坐上那寬大厚實的座椅，拉動離合器拉桿並踩下檔桿，一人一車正式啟程。

▲在Bullet 350上能看到滿滿的經典圓形元素，儀錶板雖然簡約但也能提供許多行車資訊。

在台62線快速道路上，風景逐漸變化，從繁忙的水泥叢林，轉化為開闊的海岸邊，相對於大海的另一側，正矗立著充滿歷史的水湳洞選煉廠遺址，就像是經過時光淬鍊的Bullet 350一樣，只是後者把這份雋永的精神延續至今日，而且在油箱上由職人手繪而成的金色線條，更是增添了在工業量產年代中難能可貴的「溫度」，絕非一般冷冰冰的機械烤漆所能比擬。

▲油箱上的金色線條是由職人手繪而成，這份溫度在眾多現代化工業量產品當中實屬難能可貴。

在海邊欣賞完Bullet 350的藝術之美後，隨即轉往102縣道向不厭亭發進，在悠閒自在的步調之下與愛車一起享受孤獨公路，不需要頻繁切換檔位，也不需要在意引擎轉速，Bullet 350都能穩穩地帶著騎士一同前行，搭配上挺直的騎姿，以及紮實的低重心配置，更能讓騎士輕鬆感受每一分每一秒的轉向動態，不拚速度也不拚極限，就只是想感受最純粹的人車互動。

▲與Bullet 350漫遊在孤獨公路上，細細品味那份「人車對話」的純粹樂趣。

除了山與海以外，旅途中也有許多驚喜是出發前所沒想到的，例如靜靜隱身在小角落的雙溪老街，在這裡可以清楚聽見引擎熄火後慢慢冷卻的金屬聲，又或者是從106縣道轉進小路後偶然巧遇的碳場咖啡，一邊啜飲一邊欣賞Bullet 350與曾經輝煌的百大歷史建築，當杯底漸漸浮現時，也就是該與Bullet 350一起踏上歸途的時候。

▲當停在曾經輝煌的百大歷史建築前時，彷彿看見Bullet 350把那份百年前的榮景保存到了現在。

如果你也想親身感受Bullet 350的機械工藝，別錯過了Royal Enfield特別準備的限時活動，即日起到3/26（四）將在台北三創舉辦外展活動，現場不僅有Bullet 350以近距離看個夠，還有350cc與650cc全系列車款展示，以及巨型玩具盒打卡展示區，只要打卡拍照就能拿品牌限量貼紙，完成試乘並填寫問卷，還能再帶走一個騎士專屬的飲料提袋。

▲即日起到3/26（四）Royal Enfield在台北三創舉辦外展活動，現場有350cc與650cc全系列車款展示，完成指定任務還能獲得好禮。

