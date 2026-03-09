加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

▲台灣油價再創新高！市場上有多款省油新車值得參考。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

國際情勢持續緊張，讓油價再度出現上漲，油價持續波動，也讓不少消費者在買車時更加重視油耗表現，近年台灣市場油電與輕油電車款選擇越來越多，不只油耗出色，入手門檻也比過去親民不少。以下整理台灣市場省油新車推薦，最低73萬元就能入手。

台灣中油宣布，自3月9日週一起汽油與柴油分別調漲1.5元與1.1元，其中95無鉛汽油每公升來到30.4元，正式站上30元大關，在萬物、油價高漲的時候，仍有不少「百萬內」小確幸省油新車可考慮。

▲TOYOTA Corolla Cross油電售價84.9萬起，能源局平均油耗也出色。

TOYOTA Corolla Cross一直是台灣最暢銷的休旅車之一，其中1.8升Hybrid油電更是主力車型，油電售價84.9萬起，平均油耗達23.5km/L。除了省油外，Corolla Cross也以空間實用、妥善率高、保養成本低著稱，對於家庭用車或通勤族群來說相當合適，因此長期穩居台灣新車銷售排行榜前段班。

▲HR-V自推出全新e:HEV油電後獲得不少共鳴，目前穩穩每月拿下台灣熱銷新車排行榜。

HR-V是台灣本田近年在台灣推出的重要油電SUV，搭載與Fit相同的1.5升e:HEV油電系統，不僅擁有23.5km/L的油耗表現，也提供更好的車身視野與空間機能，油電售價89.9萬起。

▲Fit與HR-V搭載相同的油電動力，平均油耗26.9km/L。

Fit同樣搭載HONDA最新1.5升e:HEV油電系統，油耗表現達到26.9km/L，是目前台灣市場最省油的量產車之一。e:HEV系統特色在於多數情況由電動馬達驅動，引擎主要負責發電，因此行駛感受更接近電動車，起步順暢又安靜，油電售價82.9萬起。

▲Swift不僅省油！更只要7字頭就能入手的國民省油車。

全新世代Suzuki Swift導入1.2升三缸引擎搭配輕油電系統，在加速時由電動馬達提供輔助，能有效降低油耗並提升起步順暢度。Swift更是名單中罕見的進口身分，新世代Swift油耗進一步提升到24.5km/L，加上73萬元的入手門檻，是市場上少數兼顧價格與省油的小型掀背車。

▲Kia Stonic本月即將推出小改款，繼續維持省油的1.0升渦輪搭配輕油電。

Kia Stonic採用1.0升渦輪引擎搭配48V輕油電系統，不僅擁有24.5km/L的油耗表現，也保有不錯的動力輸出。售價79.9萬起，而3月中旬即將在台推出最新小改款，仍會以這套動力為主，維持省油好養好顧形象。