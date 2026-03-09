ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

▲日本推出新年式Yaris Cross，外觀、配備升級增戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6年未改款的歐日規Yaris Cross！準備迎來換代契機。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在全球小型跨界休旅市場持續火熱的情況下，TOYOTA Yaris Cross也開始進入產品週期的重要轉折點，自2020年問世至今已經約6年時間，雖然中間歷經年式更新與小幅度新年式改良，但整體架構仍未迎來真正的大改款，隨著6年的產品週期，Yaris Cross埋下大改款契機，海外也持續有不少消息流出。

▲6年未改款的歐日規Yaris Cross！準備迎來換代契機。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐日規Yaris Cross、Yaris許久未進行換代，已經進入大改款週期。（預想圖／翻攝自《Carislife》）

歐日規現行Yaris Cross於2020年推出，主打都會小型SUV定位，憑藉TNGA-B平台、油電動力與靈活車身，在歐洲、日本等市場都相當受歡迎。雖然近期日本市場仍透過配備與編成調整維持產品競爭力，但外觀與平台架構並未有明顯變動，因此不少車界觀察認為已逐漸接近大改款時機。

從TOYOTA近幾年新車設計觀察，新一代Yaris Cross將導入最新家族設計語彙，包括更銳利的LED頭燈、立體感更強的水箱護罩，以及更方正的車身線條，整體視覺明顯更接近TOYOTA RAV4，來與其他休旅家族作呼應。

在動力更新上也是一大重點，日前TOYOTA就表示正在開發全新1.5升、2.0升引擎，尤其1.5升引擎更被視為主力車款的動力核心，包含下一代Corolla、Yaris等車系都適用，要以全新引擎搭配強勢的油電科技主打更節能為賣點。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUV7人座HONDABR-V

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

推薦閱讀

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

最新文章

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手2026-03-09

新一代「Nissan X-Trail今年發表」2026-03-09

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」2026-03-09

福斯公布第9代Golf首張官方預告圖2026-03-08

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」2026-03-08

台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」2026-03-08

Bugatti客製化W16引擎敞篷超跑問世2026-03-07

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了2026-03-09

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」2026-03-08

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV42026-03-09

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」2026-03-09

福斯公布第9代Golf首張官方預告圖2026-03-08

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」2026-03-08

Lexus大改款ES實車台中被捕獲2026-03-06

相關新聞

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」倒數上市！首搭新2.0升油電作主力

台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」倒數上市！首搭新2.0升油電作主力

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366