「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

▲6年未改款的歐日規Yaris Cross！準備迎來換代契機。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在全球小型跨界休旅市場持續火熱的情況下，TOYOTA Yaris Cross也開始進入產品週期的重要轉折點，自2020年問世至今已經約6年時間，雖然中間歷經年式更新與小幅度新年式改良，但整體架構仍未迎來真正的大改款，隨著6年的產品週期，Yaris Cross埋下大改款契機，海外也持續有不少消息流出。

▲歐日規Yaris Cross、Yaris許久未進行換代，已經進入大改款週期。（預想圖／翻攝自《Carislife》）

歐日規現行Yaris Cross於2020年推出，主打都會小型SUV定位，憑藉TNGA-B平台、油電動力與靈活車身，在歐洲、日本等市場都相當受歡迎。雖然近期日本市場仍透過配備與編成調整維持產品競爭力，但外觀與平台架構並未有明顯變動，因此不少車界觀察認為已逐漸接近大改款時機。

從TOYOTA近幾年新車設計觀察，新一代Yaris Cross將導入最新家族設計語彙，包括更銳利的LED頭燈、立體感更強的水箱護罩，以及更方正的車身線條，整體視覺明顯更接近TOYOTA RAV4，來與其他休旅家族作呼應。

在動力更新上也是一大重點，日前TOYOTA就表示正在開發全新1.5升、2.0升引擎，尤其1.5升引擎更被視為主力車款的動力核心，包含下一代Corolla、Yaris等車系都適用，要以全新引擎搭配強勢的油電科技主打更節能為賣點。