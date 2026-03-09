新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

▲新一代Nissan X-Trail預計今年北美首發！正好搭上美規車零關稅效應。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

隨著日前新一代Nissan X-Trail（北美稱Rouge）現身測試已經引起不少車迷關注，而海外原廠更進一步透露新一代X-Trail最快於今年發表問世，而北美Rouge剛好就是裕隆日產評估美規車名單之一，未來台灣有望以美規車零關稅效益引進新一代X-Trail，以全新油電＋關稅優勢帶來更好的市場競爭力。

▲下一代X-Trail外型作了不少變化，導入類似旗艦Murano休旅設計。

從日前現身的測試車得知，新一代 Rogue整體線條比現行款更修長、也更有氣勢，設計語彙明顯向新世代Murano看齊。車頭燈組採用分離式設計，上方是細長的日行燈，下方則是主要照明燈具，搭配更大面積的水箱護罩，視覺上比現在更有氣勢。

▲台灣Nissan有多款美規車計畫！將以關稅優勢反應在售價。

除了外觀、內裝將大幅換新外，下一代X-Trail將用上關鍵的全新世代e-Power油電來迎戰TOYOTA RAV4，尤其全球的中型休旅逐漸將電氣化新能源動力靠攏，北美的Rogue採全新e-Power油電，也能為市場帶來更多話題。

台灣市場上，日前裕隆表示將爭取美規Rouge來台，未來隨著零關稅美規車政策拍板，將有多款美規車導入規劃，Nissan方面另還有Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。