新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

▲新一代Nissan X-Trail預計今年北美首發！正好搭上美規車零關稅效應。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan X-Trail預計今年北美首發！正好搭上美規車零關稅效應。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

隨著日前新一代Nissan X-Trail（北美稱Rouge）現身測試已經引起不少車迷關注，而海外原廠更進一步透露新一代X-Trail最快於今年發表問世，而北美Rouge剛好就是裕隆日產評估美規車名單之一，未來台灣有望以美規車零關稅效益引進新一代X-Trail，以全新油電＋關稅優勢帶來更好的市場競爭力。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲下一代X-Trail外型作了不少變化，導入類似旗艦Murano休旅設計。

從日前現身的測試車得知，新一代 Rogue整體線條比現行款更修長、也更有氣勢，設計語彙明顯向新世代Murano看齊。車頭燈組採用分離式設計，上方是細長的日行燈，下方則是主要照明燈具，搭配更大面積的水箱護罩，視覺上比現在更有氣勢。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan有多款美規車計畫！將以關稅優勢反應在售價。

除了外觀、內裝將大幅換新外，下一代X-Trail將用上關鍵的全新世代e-Power油電來迎戰TOYOTA RAV4，尤其全球的中型休旅逐漸將電氣化新能源動力靠攏，北美的Rogue採全新e-Power油電，也能為市場帶來更多話題。

台灣市場上，日前裕隆表示將爭取美規Rouge來台，未來隨著零關稅美規車政策拍板，將有多款美規車導入規劃，Nissan方面另還有Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

新一代「Nissan X-Trail今年發表」裕隆將導入美規！全新油電有望更便宜

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛

149.9萬起！Lexus「豪華跨界油電休旅」新年式開賣　內外質感升級

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

「TOYOTA大改款休旅」化身小RAV4！全新1.5升油電更省油

TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

