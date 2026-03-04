年度機車市場銷售與民調出爐　三陽迪爵系列拿下市佔與心佔率第一

▲2025年台灣機車市場成績揭曉！（圖／ETtoday民調雲，下同）

消費中心／綜合報導

2025年台灣機車市場成績出爐，在整體市場規模微幅修正之際，龍頭品牌的表現更具指標意義。根據地球黃金線統計資料顯示，SYM三陽2025年全年銷售達313,501輛，市占率44.25%，年成長率仍維持1.84%正成長，等於台灣市場幾乎每賣出兩台機車，就有一台來自三陽。從年度熱銷車款排行來看，前10名當中就有7款為三陽車款，其中，三陽全新迪爵125以58,195輛再度拿下年度銷售冠軍，穩居通勤級距核心位置。

如果說銷售數字是市場的表面成績，那麼消費者心中的選擇，則是更深層的品牌資產。根據《ETtoday民調雲》2026/2/14~2026/2/22期間，針對18歲至59歲共計1,212位消費者所做的『平價機車購買意向大調查』結果顯示，在「想到平價耐用通勤機車時第一個想到的品牌」題項中，三陽以40.9%居於首位；而在『目前擁有的入門平價機車品牌』車主結構中，三陽車主為36.4%穩居第一，其中佔比最高為『三陽迪爵系列』（21.4%）。同時，在「若購買5～7萬元級距機車最優先考慮車款」題項中，迪爵系列獲得30.4%支持度，成為最多人優先指名的車款。





▲三陽在品牌第一印象與現有車主佔比皆居領先。（圖／ETtoday民調雲，下同）





▲三陽迪爵系列於購車首選與國民車代表認知中支持度皆為最高。

進一步觀察消費者價值取向，民調也揭示購車決策核心。為何迪爵系列能長年穩坐通勤市場核心？從民調中消費者最重視的三大購車因素可以找到答案。高達67.8%的受訪者將「車價親民、CP值高」列為重要考量，65.7%重視「長期使用成本低（省油、耐用、好保養）」，另有48.8%看重「引擎耐操、妥善率高」。而迪爵系列主打的超省油表現、實惠售價與成熟穩定，正好精準對應這些需求。再加上全台綿密的服務網絡與龐大的市場保有量，使車主在後勤維修上都能獲得穩定預期，這種「使用安心感」，正式迪爵車系成為國民車NO.1的真正關鍵。





▲消費者購車最重視車價CP值與長期使用成本，其次為耐用度。





▲93%受訪者認為理想平價車應耐用、省油、適合通勤。

三陽能同時取得銷售市占與消費者心佔率領先，源於長期產品策略與品牌信賴的累積。從市占 44.25% 及年度銷冠迪爵系列，到民調中「第一聯想品牌」、「購車首選車款」與「國民車代表」指標皆獲得高度肯定，三陽已從市場龍頭穩固為品牌首選，而迪爵系列則持續深耕台灣通勤市場，建立指標性地位。