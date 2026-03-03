74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

▲Gogoro與迪士尼皮克斯聯名，以EZZY 500為基礎推出巴斯光年的「浩瀚宇宙號」（左）、以及翠絲的「歡樂牛仔號」（右）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（3）日正式推出EZZY 500玩具總動員系列車款，建議售價維持與一般版車型相同的74,980元，加上補助僅需4萬有找就能入手；此次Gogoro與迪士尼皮克斯的夢幻連動，選擇以巴斯光年以及翠絲作為發想主題，適逢《玩具總動員5》將在今年上映，推估2位角色將會是此集的重要人物，也增添了車款的收藏價值。

▲2款車型除了在配色上以動畫角色作為發想外，也加入許多飾件進行點綴。

EZZY 500本就是Gogoro旗下主打家庭客群的熱銷白牌車型，此次2款車型均融入大量動畫角色的特色，包括配色、後座腳踏外側飾件、座椅後端電繡圖騰、以及標配的頭燈造型矽膠套等，就連啟動音效都改為劇中的經典配樂，App內也獨享專屬佈景主題，另外在車身左側，還分別配有代表巴斯光年的「雷射按鈕」、以及胡迪交接給翠絲的「警長徽章」，這兩項飾品可按可旋轉，更是增添了一絲童趣。

▲車身左側的雷射按紐以及警長徽章可按可旋轉，為全車增添不少趣味效果。

在聯名車款以外，Gogoro也同步推出一系列聯名配件，包括安全帽、巧納袋、野餐提袋、造型防滑踏墊、黃綠兩色後照鏡矽膠套等，這些配件一般版本的車主也可選購，而且即日起至3／29前選購EZZY 500玩具總動員系列車型，就能以1元帶走價值3,680元的配件大禮包，內含造型防滑踏墊、安全帽與巧納袋。

▲Gogoro同步推出一系列聯名配件，非聯名車款的車主也能選購。

隨著新車上市，Gogoro也舉辦一系列快閃巡迴活動，3／6至3／8在台北文創園區文化廣場，4／3至4／6在桃園華泰名品城，4／11至4／12在台南南紡購物中心，4／25至4／26在高雄漢神巨蛋，現場除了能實際體驗新車外，也設有一系列闖關挑戰，完成指定任務後可參與扭蛋轉轉樂，有機會抽中此次推出的新車。