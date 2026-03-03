ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

▲74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro與迪士尼皮克斯聯名，以EZZY 500為基礎推出巴斯光年的「浩瀚宇宙號」（左）、以及翠絲的「歡樂牛仔號」（右）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（3）日正式推出EZZY 500玩具總動員系列車款，建議售價維持與一般版車型相同的74,980元，加上補助僅需4萬有找就能入手；此次Gogoro與迪士尼皮克斯的夢幻連動，選擇以巴斯光年以及翠絲作為發想主題，適逢《玩具總動員5》將在今年上映，推估2位角色將會是此集的重要人物，也增添了車款的收藏價值。

▲2款車型除了在配色上以動畫角色作為發想外，也加入許多飾件進行點綴。

EZZY 500本就是Gogoro旗下主打家庭客群的熱銷白牌車型，此次2款車型均融入大量動畫角色的特色，包括配色、後座腳踏外側飾件、座椅後端電繡圖騰、以及標配的頭燈造型矽膠套等，就連啟動音效都改為劇中的經典配樂，App內也獨享專屬佈景主題，另外在車身左側，還分別配有代表巴斯光年的「雷射按鈕」、以及胡迪交接給翠絲的「警長徽章」，這兩項飾品可按可旋轉，更是增添了一絲童趣。

▲車身左側的雷射按紐以及警長徽章可按可旋轉，為全車增添不少趣味效果。

在聯名車款以外，Gogoro也同步推出一系列聯名配件，包括安全帽、巧納袋、野餐提袋、造型防滑踏墊、黃綠兩色後照鏡矽膠套等，這些配件一般版本的車主也可選購，而且即日起至3／29前選購EZZY 500玩具總動員系列車型，就能以1元帶走價值3,680元的配件大禮包，內含造型防滑踏墊、安全帽與巧納袋。

▲Gogoro同步推出一系列聯名配件，非聯名車款的車主也能選購。

隨著新車上市，Gogoro也舉辦一系列快閃巡迴活動，3／6至3／8在台北文創園區文化廣場，4／3至4／6在桃園華泰名品城，4／11至4／12在台南南紡購物中心，4／25至4／26在高雄漢神巨蛋，現場除了能實際體驗新車外，也設有一系列闖關挑戰，完成指定任務後可參與扭蛋轉轉樂，有機會抽中此次推出的新車。

關鍵字：Gogoro睿能EZZY500白牌電動機車摩托車新車玩具總動員巴斯光年翠絲浩瀚宇宙號歡樂牛仔號

