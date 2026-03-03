ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

▲日本開賣新年式TOYOTA Yaris！維持親民入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本開賣新年式TOYOTA Yaris！維持親民入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近期歐洲、日本都積極釋出新Yaris、Yaris Cross兩大主力招牌，而新年式Yaris已在日本正式開賣，搭載1.5升省油油電，還有E-Four四驅、手排可選，當地售價折合新台幣34萬！

▲日本開賣新年式TOYOTA Yaris！維持親民入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀加入芥末黃新車色，能搭配對比明顯的黑車頂。

日本新年式Yaris開價169.73～288.42 萬日圓，折合新台幣34～57萬左右，雖然不是全面改款換新，但不少細節都有進化，尤其在配備、外型風格選擇上更豐富。

新年式加入芥末黃大膽、活潑的新車色，主打年輕感和個性化；而高階的 Z Urbano 特仕版則有更明顯的雙色設計，加入對比感明顯的黑頂，也讓整體造型看起來更搶眼。

▲日本開賣新年式TOYOTA Yaris！維持親民入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持雙動力，汽油車型多了手排可選。

入門標配8吋觸控螢幕，高階Z等級升及更大氣的10.25 吋中控螢幕，使整體座艙感覺更科技、更有質感；油電Hybrid車型加上電子手煞車和Auto Hold 功能，讓日常開車更輕鬆、省力。

動力提供1.5 升自然進氣汽油與油電Hybrid組合，油電版本綜效馬力大約在 116匹馬力，消費者還能選擇前驅或4WD四輪驅動配置，汽油版2WD車型還能搭配手排，選擇性比以前更彈性。

