「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

▲日本上架最新的TOYOTA bZ4X Touring！值得台灣車迷後續期待。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA bZ4X剛在今年2月銷量奪下電動休旅冠軍，可見消費者對於牛頭牌電動車接受度越來越高，事實上，台灣和泰除了預計明年導入C-HR＋電動休旅外，日本、北美陸續上架的bZ4X Touring也是不少車迷期待引進車款。

▲bZ4X Touring擁有比bZ4X更香的尺碼空間。

海外TOYOTA電動休旅三劍客以bZ4X、C-HR＋、bZ4X Touring作為主打，而台灣市場已經計劃導入C-HR＋，加上台灣速霸陸已經搶先表態會導入bZ4X Touring雙生車Subaru Trailseeker，因此bZ4X Touring動向也是台灣車迷關注重點車款。

日前剛在日本最新上架的bZ4X Touring，以bZ4X為基礎打造的加長版電動休旅，鎖定喜歡戶外活動、需要大空間的消費者，日本提供前驅與四驅兩種選擇，開價575、640萬日圓，折合新台幣115與128萬，月販售目標為920台。

▲bZ4X Touring續航力最大734km。

尺碼4830x1860x1675mm，bZ4X Touring最明顯的改變就在後面的行李箱空間上，後廂容量提升到619～1240L，比bZ4X大上1.4倍，還配有多個固定鉤與掛勾，更方便塞裝露營、登山或長途旅遊的行李。

bZ4X Touring提供單馬達前驅與雙馬達四驅版本，最大動力分別為227匹與 380匹，搭載容量74.7kWh鋰電池，依照WLTC標準，前驅版純電續航約 734km，而四驅版則約690km，對於經常長途跑或戶外出遊的車主來說續航表現算是夠用。