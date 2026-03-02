「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

去年剛上市的三菱國產Xforce休旅，在台灣跨界休旅市場穩定累積關注後，台灣原廠再度出招、吸買氣，於3月2日正式推出Xfoecr日本原廠進口空力套件，帶給消費者全新的體驗。

▲日本進口來台套件，不僅密合度一拜，更能增加外觀氣勢。

中華三菱本次導入Xforce日本原廠進口配件，提供6件式升級部品，包含車型立體銘板、立體造型尾翼、車側運動造型飾板及前、後保桿空力套件、車頂造型飾條，消費者可依造自身需求，選購單一原裝配件，亦可整組加購，透過整體線條比例強化與細節優化，提升車身視覺張力與運動感，提供消費者兼具風格與質感的升級選擇。依套件部位不同，售價落在2,000～15,000元左右。

Xforce具備222mm高離地間隙、10.25吋數位儀表與12.3吋中控螢幕雙螢幕配置、YAMAHA專業8揚聲器音響系統、NanoeX空氣清淨系統，以及全車系標配 Level 2 ADAS駕駛輔助科技等多項配備。

▲新套件上市，還能搭配最新優惠，每週抽價值15萬飯店住宿。

搭配進口配件上市，中華三菱自3/1起至3/31為止，於全台展示中心推出「解鎖X種無限可能」活動。消費者可透過中華三菱官方LINE進入線上互動遊戲，完成任務後至展示中心核銷參與抽獎。活動期間，週週抽出總價值逾15萬元之日月潭頂級飯店涵碧樓湖景客房住宿券。