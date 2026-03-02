ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

去年剛上市的三菱國產Xforce休旅，在台灣跨界休旅市場穩定累積關注後，台灣原廠再度出招、吸買氣，於3月2日正式推出Xfoecr日本原廠進口空力套件，帶給消費者全新的體驗。

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

▲日本進口來台套件，不僅密合度一拜，更能增加外觀氣勢。

中華三菱本次導入Xforce日本原廠進口配件，提供6件式升級部品，包含車型立體銘板、立體造型尾翼、車側運動造型飾板及前、後保桿空力套件、車頂造型飾條，消費者可依造自身需求，選購單一原裝配件，亦可整組加購，透過整體線條比例強化與細節優化，提升車身視覺張力與運動感，提供消費者兼具風格與質感的升級選擇。依套件部位不同，售價落在2,000～15,000元左右。

Xforce具備222mm高離地間隙、10.25吋數位儀表與12.3吋中控螢幕雙螢幕配置、YAMAHA專業8揚聲器音響系統、NanoeX空氣清淨系統，以及全車系標配 Level 2 ADAS駕駛輔助科技等多項配備。

▲本月三菱優惠不少！高人氣Xforce還有新外觀可選。（圖／翻攝自三菱）

▲新套件上市，還能搭配最新優惠，每週抽價值15萬飯店住宿。

搭配進口配件上市，中華三菱自3/1起至3/31為止，於全台展示中心推出「解鎖X種無限可能」活動。消費者可透過中華三菱官方LINE進入線上互動遊戲，完成任務後至展示中心核銷參與抽獎。活動期間，週週抽出總價值逾15萬元之日月潭頂級飯店涵碧樓湖景客房住宿券。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars CrossGrandis三菱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛彈在天空爆開】台旅人困卡達接多次國家警報！深夜躲地下室

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

最新文章

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

305萬起！「台灣Defender改款」開賣2026-03-02

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

「MG全新7人座休旅」海外現身測試2026-03-02

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

「MG全新7人座休旅」海外現身測試2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

相關新聞

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

讀者迴響

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366