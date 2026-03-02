ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Defender迎接問世以來首度改款，設計、精緻度與科技配備全方位進化，於3月2日正式開賣，建議售價305萬元起，新年式帶來更多元的動力、配備車型選擇，入主即享6年原廠保養套裝。

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

▲動力提供D250、D350等選擇。

新26年式Defender 110車型提供 D350 X-Dynamic HSE與D250 X-Dynamic SE兩款選擇，導入動力更加強悍的D350柴油動力引擎，90車型首波導入D250 X-Dynamic SE單一車款，售價305萬起。

全新26年式Defender帶來最新領航版，提供限量配備升級優惠，加價9萬即可享有最高價值超過 20 萬元的豐富選購配備：包含抬頭顯示器、Meridian環繞音響系統、電子主動式後軸差速器、水深偵測系統、三區恆溫空調、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統與行李廂電源插座等廣受Defender車主喜愛之選配項目。

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

▲外觀追加新車色強化質感表現。

車頭採用暗化Land Rover徽飾與護罩飾條，搭配優化設計的X-Dynamic喀爾巴阡灰Carpathian Grey飾面保險桿強化視覺重心與穩定感。引擎蓋與車側進氣孔則運用數位世代的Squ-ircle設計元素點綴，並且搭配全新的亮黑色 Defender品牌輪圈中央飾蓋，以及提供選配的全新 22 吋深灰鑽石塗裝與亮澤黑對比色輪圈。

兩款全新車色選項包含靈感來自加州Borasco銀礦的布拉斯卡 Borasco Grey，質感細緻而明亮。伍爾斯通綠Woolstone Green則源自英國的Woolstone瀑布，並施以中度鋁粉與粗顆粒黃色雲母點綴。

▲台灣Defender迎來新改款！追加新動力、限定特仕車型。（圖／翻攝自Defender）

▲為喜愛戶外越野買家，新Defender升級AOCC進階全地形行進控制系統選項。

車內配置更大型的13.1吋曲面觸控螢幕，為先進的資訊娛樂系統提供快速且直覺化的整合式操作介面。針對入門越野駕駛，Defender全新導入AOCC進階全地形行進控制系統選項，能讓駕駛在穿越崎嶇地形時設定所需的舒適等級，進而專注於操控車輛，在提升越野穩定性的同時減少駕駛負擔。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

