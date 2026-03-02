ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

▲大陸TOYTOA RAV4開價再度引起話題！這回輪到一汽豐田出招。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸TOYTOA RAV4近期售價大作文章！這回輪到一汽豐田出招。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前廣汽豐田針對6代RAV4開出超低優惠售價引起全球車迷熱議，這回輪到一汽豐田的RAV4（當地稱榮放）出招，針對2.0升油電車型，限時優惠推出全新車型，人民幣最低15.18萬就能入手，折合新台幣67萬就能入手！

▲一汽豐田針對2.0升油電，推出配備更有誠意的新車型。

大陸第6代TOYOTA RAV4不僅有入門的2.0升汽油，甚至還有2.0升油電，尤其2.0升油電更是讓不少台灣消費者羨慕，最近大陸6代RAV4深陷日前大規模召回陰霾，一汽、廣汽豐田在售價大作文章，屢屢開出誠意售價，目的要來挽回消費者信心。

一汽豐田榮放RAV4於去年11月上市，如今推出更具CP值的「菁英版」新車型，搭配當地補助開價人民幣15.18萬，其配備大多比照原售價人民幣18.78萬頂規車型，要用近乎滿配優勢來吸買氣。台灣市場僅有2.5升單一動力規劃，售價104萬起。

▲大陸RAV4車內採用15.6吋大螢幕，日前螢幕瑕疵爆出大規模召回醜聞。

一汽豐田RAV4外觀以全球Adventure越野款為基礎，在細節上作了些變化，尺碼4,620x1,855x1,680mm、軸距2,690mm。內裝與台灣甚至全球市場不同，大陸搭載專屬的15.6吋螢幕、數位儀表，並具有64色氣氛燈等，且搭載TSS 4.0安全防護。

大陸RAV4動力提供2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電三種動力，至於PHEV尚未出現，2.0升汽油繳出171匹馬力，平均油耗約15.9km/L；2.0升油電平均油耗可來到21.8km/L，引擎輸出152匹馬力；2.5升油電綜效馬力237匹。

