ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 先前推出 Swift Sport ZC33S Final Edition，為現行世代性能掀背畫下句點。隨著新一代 Swift 不再提供性能車型，日本改裝品牌 Monster Sport 則以一輛名為「Super Swift」的賽道專用作品，為這段歷史留下不同形式的延續。

Super Swift 外觀採用大量碳纖維車體套件，包含外擴爆龜輪拱、加寬側裙與大型尾翼設計，強調下壓力表現。車頭取消原有頭燈與尾燈配置，改以大型進氣口設計，整體造型更趨近純種賽車設定。車輛搭載黑色鋁圈，並配上紅銀相間賽車塗裝，呼應品牌賽事傳承。

內裝部分完全拆除量產車配置，僅保留中央單座、方向盤、數位儀表與防滾籠結構，採極簡化競技取向。

結構方面，Super Swift 並非基於原廠車體平台改造，而是採用客製鋼製空間車架底盤，懸吊系統亦全面重新設計。動力則改為中置配置的 1.9 升渦輪增壓引擎，最大輸出達 394 匹馬力，峰值扭力 500 牛頓米，並搭配全時四輪驅動系統。

車重僅 785 公斤，相較標準 Swift Sport 約 970 公斤與 1.4 升渦輪引擎 138 匹馬力輸出，整體性能定位相當不同。Monster Sport 官方表示，透過大幅優化的馬力重量比與賽道化底盤設定，這輛 Super Swift 具備高度操控表現。

該車已於 2026 年 Tokyo Auto Salon 以非道路合法原型車形式展出，目前並未宣布量產或販售計畫。

Swift Sport 在國內擁有一定性能車迷基礎，但新世代已取消性能版本。Super Swift 屬純賽道概念作品，象徵改裝品牌對輕量化鋼砲精神的延續，對一般市場銷售並無直接影響。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Suzuki鈴木SwiftSport小車鋼砲性能賽車賽道汽車新車改裝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【食物不拌派】媽事先拌好稀飯給女兒吃　她崩潰大哭：肉鬆在哪QQ

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

比亞迪電動休旅Atto 3 EVO改款登場2026-03-01

賓士發明汽車140年商旅車推紀念版2026-03-01

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

BMW新大7旗艦房車傳取消自動駕駛2026-02-27

Volvo電動小休旅EX30推新年式車型2026-02-27

致敬1965年傳奇MINI推勝利特仕車2026-02-27

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

比亞迪電動休旅Atto 3 EVO改款登場2026-03-01

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

相關新聞

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366