Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 先前推出 Swift Sport ZC33S Final Edition，為現行世代性能掀背畫下句點。隨著新一代 Swift 不再提供性能車型，日本改裝品牌 Monster Sport 則以一輛名為「Super Swift」的賽道專用作品，為這段歷史留下不同形式的延續。

Super Swift 外觀採用大量碳纖維車體套件，包含外擴爆龜輪拱、加寬側裙與大型尾翼設計，強調下壓力表現。車頭取消原有頭燈與尾燈配置，改以大型進氣口設計，整體造型更趨近純種賽車設定。車輛搭載黑色鋁圈，並配上紅銀相間賽車塗裝，呼應品牌賽事傳承。

內裝部分完全拆除量產車配置，僅保留中央單座、方向盤、數位儀表與防滾籠結構，採極簡化競技取向。

結構方面，Super Swift 並非基於原廠車體平台改造，而是採用客製鋼製空間車架底盤，懸吊系統亦全面重新設計。動力則改為中置配置的 1.9 升渦輪增壓引擎，最大輸出達 394 匹馬力，峰值扭力 500 牛頓米，並搭配全時四輪驅動系統。

車重僅 785 公斤，相較標準 Swift Sport 約 970 公斤與 1.4 升渦輪引擎 138 匹馬力輸出，整體性能定位相當不同。Monster Sport 官方表示，透過大幅優化的馬力重量比與賽道化底盤設定，這輛 Super Swift 具備高度操控表現。

該車已於 2026 年 Tokyo Auto Salon 以非道路合法原型車形式展出，目前並未宣布量產或販售計畫。

Swift Sport 在國內擁有一定性能車迷基礎，但新世代已取消性能版本。Super Swift 屬純賽道概念作品，象徵改裝品牌對輕量化鋼砲精神的延續，對一般市場銷售並無直接影響。