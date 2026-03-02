「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

▲傳聞已久疑似TOYOTA Celica現身引爆討論。（圖／翻攝自《Drive》）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始，被TOYOTA官方暗示即將復活重出江湖的Celica終於有關鍵消息，日前TOYOTA以全新雙門跑車征戰WRC賽事，這款雙門跑車並不是現行的GR86、GR Supra，也因此被外界認為這款新雙門應該就是傳聞已久的GR Celica！

▲TOYOTA藉由WRC賽事吸取經驗，其實已經為量產市售埋下最大伏筆。

關於TOYOTA Celica即將重出江湖早已不是空穴來風，官方已在多場活動中暗示Celica復活有望，如今在WRC賽事現身神秘雙門自然引起不少性能車迷關注。

從WRC賽事曝光的TOYOTA雙門賽車中，設計語彙與GR86、GR Supra不同，具有更特別大燈設計，且因賽事特別加大的水箱護罩散熱，更激進的空力套件等，都已經能明顯嗅出TOYOTA已經為下一款GR量產車埋下伏筆。

GR Celica有望搭載TOYOTA最新開發的2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將可達到400匹，並搭配GR Four四輪驅動系統，至於引擎佈局上，除了可能遵循過往車型採前置引擎外，也可能改以MR中置引擎，預料近期會有更多消息。

若Celica重新復活、加上先前傳聞的S-FR、MR2也一併回歸，將讓TOYOTA跑車陣容從各級距大小、價位、以及引擎／驅動形式都有豐富選擇，對熱血買家來說肯定是一大福音。