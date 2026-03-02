「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

▲Model Y於歐洲推出選配7人座的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場後，歐洲特斯拉Tesla也跟進供應新7人座Model Y，不過這款新車並不是大陸專屬全新開發的長軸Model Y L，而是以現有的Model Y，升級加入第3排座椅，歐洲售價55,490歐元，折合新台幣約205萬左右。

▲針對限定車型提供7人座選配。

歐洲7人座Model Y並不是開放給全車系選配，而是針對指定的Model Y Premium長程全輪驅動車型，消費者可以2,500歐元（約新台幣9.2萬）代價選配，總價來到55,490歐元。

由於7人座Model Y多出兩個座位後，使得WLTP續航從原本約629公里掉到約600公里，主要因為加裝第3排座椅後，多出的重量影響了電量能耗表現。

▲第3排座椅空間仍不適合成年人使用。

加了第3排座椅後，也讓Model Y空間變得更好用、彈性，但值得注意的是，因為車身尺碼並沒有加大，所以第3排位置空間還是偏小，比較適合放兒童或是短程使用。

裝上第3排後，尾箱仍有381公升空間，如果把第3排放倒則能擴增到近900公升，而且前車廂也有約116公升的小置物空間。

雖然台灣市場目前還無公告導入7人座Model Y規劃，但隨著北美、歐洲陸續上架7人座Model Y，似乎也讓台灣市場看到更多7人座Model Y登台可能。