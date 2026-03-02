ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

▲Model Y於歐洲推出選配7人座的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model Y於歐洲推出選配7人座的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場後，歐洲特斯拉Tesla也跟進供應新7人座Model Y，不過這款新車並不是大陸專屬全新開發的長軸Model Y L，而是以現有的Model Y，升級加入第3排座椅，歐洲售價55,490歐元，折合新台幣約205萬左右。

▲Model Y於歐洲推出選配7人座的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲針對限定車型提供7人座選配。

歐洲7人座Model Y並不是開放給全車系選配，而是針對指定的Model Y Premium長程全輪驅動車型，消費者可以2,500歐元（約新台幣9.2萬）代價選配，總價來到55,490歐元。

由於7人座Model Y多出兩個座位後，使得WLTP續航從原本約629公里掉到約600公里，主要因為加裝第3排座椅後，多出的重量影響了電量能耗表現。

▲Model Y於歐洲推出選配7人座的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲第3排座椅空間仍不適合成年人使用。

加了第3排座椅後，也讓Model Y空間變得更好用、彈性，但值得注意的是，因為車身尺碼並沒有加大，所以第3排位置空間還是偏小，比較適合放兒童或是短程使用。

裝上第3排後，尾箱仍有381公升空間，如果把第3排放倒則能擴增到近900公升，而且前車廂也有約116公升的小置物空間。

雖然台灣市場目前還無公告導入7人座Model Y規劃，但隨著北美、歐洲陸續上架7人座Model Y，似乎也讓台灣市場看到更多7人座Model Y登台可能。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛彈在天空爆開】台旅人困卡達接多次國家警報！深夜躲地下室

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

305萬起！「台灣Defender改款新越野休旅」開賣　動力、配備選擇更豐富

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了！將搭最新開發2.0升渦輪

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

最新文章

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

305萬起！「台灣Defender改款」開賣2026-03-02

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

「MG全新7人座休旅」海外現身測試2026-03-02

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

Suzuki小鋼砲變身超級賽道機器2026-03-01

「MG全新7人座休旅」海外現身測試2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

奇瑞皮卡概念車搭載插電式柴油動力2026-03-01

相關新聞

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

日戰10小時、周休2日！　德BMW工廠引進瑞士機器人「打工」

日戰10小時、周休2日！　德BMW工廠引進瑞士機器人「打工」

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

讀者迴響

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366