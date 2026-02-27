致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

圖文／7Car 小七車觀點

為致敬品牌於賽車運動史上的重要里程碑，MINI 近日發表全新 MINI 1965 Victory Edition 特仕車型，靈感源自 1965 年於蒙地卡羅拉力賽奪冠的經典 Mini Cooper S。該車款以現代設計語彙重新詮釋傳奇元素，結合復古精神與當代工藝，向當年由 Timo Mäkinen 與 Paul Easter 駕駛奪下勝利的輝煌時刻致敬，並延續 MINI 一貫強調的操控靈活與駕馭樂趣。

外觀設計方面，1965 Victory Edition 以 Chili Red 紅色車身為主調，搭配自引擎蓋延伸至車頂與車尾的白色飾條，營造濃厚的復古賽車風格。車側配置象徵當年參賽編號的「52」圖樣，並於 C 柱點綴「1965」字樣貼飾，強化紀念意義。18 吋 JCW 專屬鋁圈結合性能導向的制動與懸吊設定，兼顧視覺張力與操控穩定性，突顯濃厚的運動氣息。

車室內裝延續 JCW 專屬色調配置，以深色系搭配紅色飾件，塑造動感且富層次的座艙氛圍。門檻飾板與方向盤下緣均融入「1965」字樣，中央收納空間與鑰匙蓋亦加入專屬識別元素，處處呼應歷史傳承。細節設計兼顧質感與實用性，使整體內裝不僅具備紀念價值，也符合現代用車需求。

MINI 1965 Victory Edition 提供 MINI John Cooper Works、MINI John Cooper Works Electric 以及 MINI Cooper S 等多款車型選擇，涵蓋燃油與純電動力配置。其中，MINI Cooper S 搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，具備 204 匹馬力與 300 牛頓米扭力，0 至 100 km/h 加速為 6.6 秒；John Cooper Works 車型則進一步提升至 231 匹馬力，展現更強勁的性能表現；而純電版 John Cooper Works Electric 最大輸出可達 258 匹馬力，加速成績達 5.9 秒，呈現電動化時代下的性能實力。

根據原廠規劃，MINI 1965 Victory Edition 將自 2026 年 3 月起於特定市場陸續上市，歐洲市場則預計於同年 7 月正式開賣。透過這款特仕車型，MINI 不僅重現品牌在拉力賽場上的榮耀，也藉由多元動力選擇，展現其邁向電動化與高性能並進的產品策略，為消費者帶來兼具情懷與科技的全新選擇。