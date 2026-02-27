ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

圖文／7Car 小七車觀點

為致敬品牌於賽車運動史上的重要里程碑，MINI 近日發表全新 MINI 1965 Victory Edition 特仕車型，靈感源自 1965 年於蒙地卡羅拉力賽奪冠的經典 Mini Cooper S。該車款以現代設計語彙重新詮釋傳奇元素，結合復古精神與當代工藝，向當年由 Timo Mäkinen 與 Paul Easter 駕駛奪下勝利的輝煌時刻致敬，並延續 MINI 一貫強調的操控靈活與駕馭樂趣。

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

外觀設計方面，1965 Victory Edition 以 Chili Red 紅色車身為主調，搭配自引擎蓋延伸至車頂與車尾的白色飾條，營造濃厚的復古賽車風格。車側配置象徵當年參賽編號的「52」圖樣，並於 C 柱點綴「1965」字樣貼飾，強化紀念意義。18 吋 JCW 專屬鋁圈結合性能導向的制動與懸吊設定，兼顧視覺張力與操控穩定性，突顯濃厚的運動氣息。

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

車室內裝延續 JCW 專屬色調配置，以深色系搭配紅色飾件，塑造動感且富層次的座艙氛圍。門檻飾板與方向盤下緣均融入「1965」字樣，中央收納空間與鑰匙蓋亦加入專屬識別元素，處處呼應歷史傳承。細節設計兼顧質感與實用性，使整體內裝不僅具備紀念價值，也符合現代用車需求。

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

MINI 1965 Victory Edition 提供 MINI John Cooper Works、MINI John Cooper Works Electric 以及 MINI Cooper S 等多款車型選擇，涵蓋燃油與純電動力配置。其中，MINI Cooper S 搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，具備 204 匹馬力與 300 牛頓米扭力，0 至 100 km/h 加速為 6.6 秒；John Cooper Works 車型則進一步提升至 231 匹馬力，展現更強勁的性能表現；而純電版 John Cooper Works Electric 最大輸出可達 258 匹馬力，加速成績達 5.9 秒，呈現電動化時代下的性能實力。

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

根據原廠規劃，MINI 1965 Victory Edition 將自 2026 年 3 月起於特定市場陸續上市，歐洲市場則預計於同年 7 月正式開賣。透過這款特仕車型，MINI 不僅重現品牌在拉力賽場上的榮耀，也藉由多元動力選擇，展現其邁向電動化與高性能並進的產品策略，為消費者帶來兼具情懷與科技的全新選擇。

致敬 1965 蒙地卡羅傳奇　MINI 發表 1965 Victory Edition 特仕車

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MINI1965VictoryEdition特仕車汽車新車電動車蒙地卡羅拉力賽CooperS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

BMW新大7旗艦房車傳取消自動駕駛2026-02-27

Volvo電動小休旅EX30推新年式車型2026-02-27

致敬1965年傳奇MINI推勝利特仕車2026-02-27

法拉利休旅Purosangue改裝方案曝2026-02-27

福斯最狂Golf GTI賓利W12引擎上身2026-02-27

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入2026-02-26

愛快羅密歐高性能房車＆休旅再開賣2026-02-26

HONDA「新油電CR-V日本開賣」2026-02-26

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

熱門文章

BMW新大7旗艦房車傳取消自動駕駛2026-02-27

Volvo電動小休旅EX30推新年式車型2026-02-27

致敬1965年傳奇MINI推勝利特仕車2026-02-27

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

「HONDA改款新Accord」日規即將登場2026-02-26

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

相關新聞

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

法拉利「首款休旅車Purosangue」再進化！德改裝大廠推升級方案

法拉利「首款休旅車Purosangue」再進化！德改裝大廠推升級方案

福斯最狂Golf GTI「賓利W12引擎上身」！6.0升雙渦輪狂榨640匹

福斯最狂Golf GTI「賓利W12引擎上身」！6.0升雙渦輪狂榨640匹

愛快羅密歐「高性能房車＆休旅」歐洲重新開賣！將持續供應至2027年

愛快羅密歐「高性能房車＆休旅」歐洲重新開賣！將持續供應至2027年

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

讀者迴響

熱門文章

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366