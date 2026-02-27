法拉利「首款休旅車Purosangue」再進化！德改裝大廠推升級方案

圖文／7Car 小七車觀點

作為Ferrari首款量產SUV，Purosangue自問世以來即憑藉獨特的車身比例與性能表現備受矚目。近日，德國改裝品牌 Mansory 除了推出名為「Pugnator」的完整改裝方案外，亦針對這款義大利跑旅發表一款名為「Soft Kit」的升級套件。該套件以更為內斂的手法，透過細部修飾與碳纖維部件的點綴，進一步強化原車既有的視覺張力與運動性格。

根據 Mansory 釋出的技術資訊，Soft Kit 的核心內容涵蓋多項全碳纖維製成的外觀組件，分布於車身各主要區域。車頭部分搭載碳纖維引擎蓋分流器與經過修改的前保桿，進氣口面積擴大，帶來更具侵略性的視覺效果。車側則透過輪拱側裙與碳纖維後窗邊框，細膩勾勒出流暢的車身輪廓。車尾區域同樣經過重新設計，包括造型突出的尾翼、尾燈間飾板以及經過調整的後保桿，全數以碳纖維材質打造，展現 Mansory 對於用料與工藝的高度講究。

為呼應外觀升級的整體節奏，Mansory 同步為 Soft Kit 搭配全新開發的一體式鍛造輪圈「FC.5」，前軸規格為 9.5x22 吋，後軸則為 11.5x23 吋。該輪圈強調輕量化與結構剛性，並搭配高性能輪胎，有助於提升車輛在激烈操駕時的轉向精準度與循跡表現，同時維持與原廠相仿的行路舒適性。輪圈設計風格簡潔現代，與碳纖維部件的低調奢華定位相互呼應。

Mansory 此番推出的 Purosangue Soft Kit，展現出有別於以往大膽張揚的改裝路線，轉而聚焦於材質本質與線條修飾。在不更動原車主要結構的前提下，透過碳纖維部件與輪圈系統的整合，為車主提供一套兼具視覺升級與實用機能的選擇。對於希望愛車保有原廠辨識度、同時增添個人風格的層峰買家而言， Soft Kit 或將成為一項具吸引力的配套方案。