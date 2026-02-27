福斯最狂Golf GTI「賓利W12引擎上身」！6.0升雙渦輪狂榨640匹

圖文／7Car 小七車觀點

2025 年適逢 Golf GTI 問世 50 週年，Volkswagen 除推出限量 Edition 50 作為紀念車型之外，也將一款幾乎被遺忘的極端之作重新帶回鎂光燈前，也就是於 2007 年打造的 Golf GTI W12-650。

W12-650 是一輛結合多款集團資源的性能實驗概念車，其最大亮點在於將來自 Bentley Continental GT 的 6.0 升雙渦輪 W12 引擎置於車艙後方，形成中置引擎配置。這具動力單元可輸出 640 匹馬力，並透過源自 Volkswagen Phaeton 的六速自排變速箱將動力傳送至後輪，徹底顛覆 Golf 一貫的前驅設定。

為容納龐大機械結構，工程團隊將第五代三門 Golf 車體加寬 160mm，同時導入 Audi RS4 的前煞車系統，以及 Lamborghini Gallardo 的後軸與煞車配置。車頂採碳纖維材質，並設有進氣導流孔以替後方散熱器降溫，C 柱與側邊也重新設計以強化進氣效率。

性能數據方面，這輛瘋狂之作 0-100 km/h 僅需 3.7 秒，極速宣稱可達 325 km/h。即便放在今日標準來看，依然比現行四驅系統的 Volkswagen Golf R 更為迅猛。不過，龐大 750 Nm 扭力全數交由後輪承擔，使其操控難度極高，被視為史上最難駕馭的掀背性能車之一。

這款概念車誕生於 Ferdinand Piech 主導時期。當年 Volkswagen 集團積極挑戰技術極限，從 W12 Golf 到 Bugatti Veyron，皆展現不計成本的工程野心。儘管期間亦出現 Phaeton 等市場反應不如預期的案例，但整體而言仍被視為集團創新能量最旺盛的年代。

Golf GTI 長年是國內性能進口掀背代表車款之一，隨著 GTI 迎來 50 週年，回顧這段瘋狂歷史，也讓人見證內燃機時代最後的浪漫與狂想。