改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田今年重點的HONDA ZR-V進口休旅，最新小改款搶先在日本現身，本次亮點推出全新的Cross Touring跨界版造型，為ZR-V外觀帶來更多亮點，當地售價折合新台幣約74萬起！

▲改款推出全新的Cross Touring，更強調戶外休閒主題。

改款新HONDA ZR-V外型簡單修飾，最大亮點推出全新的Cross Touring跨界車型，賦予更多防刮護板來強調戶外休閒氣息，並採蜂巢式水箱罩，前後保桿設計也與標準款略有差異。

改款ZR-V日規具有2WD、4WD車型可選，相較改款前全車系漲幅約在72,600～94,600日圓漲幅，售價從3,707,000日圓起跳，折合新台幣約74萬；Cross Touring則為頂規車型，售價4,529,800日圓，折合新台幣約90萬左右。

▲內裝升級Google系統，無須透過手機就能使用多項娛樂功能。

內裝科技部分，小改款ZR-V採9吋多媒體螢幕，整合Google系統，使用者可直接下載Google Play商店應用程式，而無需透過手機連接；同時HONDA Connect智慧聯網功能也進一步升級，大幅提升日常便利性與整車科技感。

日規ZR-V藉由改款全面取消傳統燃油動力，統一採用2.0升e:HEV油電混合動系統，輸出約184匹綜效馬力，兼具節能與動力表現。

台灣市場規劃上，預計會在2～3季左右登場，同樣採單一的2.0升e:HEV油電，台灣ZR-V採進口導入，由於ZR-V與Civic採共用平台技術，參考台灣的Civic 127.9萬售價，屆時ZR-V售價帶應會與Civic相去不遠。