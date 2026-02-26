ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田今年重點的HONDA ZR-V進口休旅，最新小改款搶先在日本現身，本次亮點推出全新的Cross Touring跨界版造型，為ZR-V外觀帶來更多亮點，當地售價折合新台幣約74萬起！

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲改款推出全新的Cross Touring，更強調戶外休閒主題。

改款新HONDA ZR-V外型簡單修飾，最大亮點推出全新的Cross Touring跨界車型，賦予更多防刮護板來強調戶外休閒氣息，並採蜂巢式水箱罩，前後保桿設計也與標準款略有差異。

改款ZR-V日規具有2WD、4WD車型可選，相較改款前全車系漲幅約在72,600～94,600日圓漲幅，售價從3,707,000日圓起跳，折合新台幣約74萬；Cross Touring則為頂規車型，售價4,529,800日圓，折合新台幣約90萬左右。

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝升級Google系統，無須透過手機就能使用多項娛樂功能。

內裝科技部分，小改款ZR-V採9吋多媒體螢幕，整合Google系統，使用者可直接下載Google Play商店應用程式，而無需透過手機連接；同時HONDA Connect智慧聯網功能也進一步升級，大幅提升日常便利性與整車科技感。

日規ZR-V藉由改款全面取消傳統燃油動力，統一採用2.0升e:HEV油電混合動系統，輸出約184匹綜效馬力，兼具節能與動力表現。

台灣市場規劃上，預計會在2～3季左右登場，同樣採單一的2.0升e:HEV油電，台灣ZR-V採進口導入，由於ZR-V與Civic採共用平台技術，參考台灣的Civic 127.9萬售價，屆時ZR-V售價帶應會與Civic相去不遠。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

推薦閱讀

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

愛快羅密歐「高性能房車＆休旅」歐洲重新開賣！將持續供應至2027年

愛快羅密歐「高性能房車＆休旅」歐洲重新開賣！將持續供應至2027年

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

最新文章

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入2026-02-26

愛快羅密歐高性能房車＆休旅再開賣2026-02-26

HONDA「新油電CR-V日本開賣」2026-02-26

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

「HONDA改款新Accord」日規即將登場2026-02-26

特斯拉鋼鐵皮卡Cybertruck增入門款2026-02-25

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝2026-02-25

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感2026-02-25

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣2026-02-25

熱門文章

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

「HONDA改款新Accord」日規即將登場2026-02-26

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

「MG全新轎跑現身」今年發表2026-02-25

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」2026-02-25

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

HONDA「新油電CR-V日本開賣」2026-02-26

「福特停產Focus」後悔了2026-02-24

特斯拉鋼鐵皮卡Cybertruck增入門款2026-02-25

相關新聞

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

讀者迴響

熱門文章

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366