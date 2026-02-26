愛快羅密歐「高性能房車＆休旅」歐洲重新開賣！將持續供應至2027年

圖文／7Car 小七車觀點

Alfa Romeo 宣佈，將於 3 月初在歐洲市場重新開放 Giulia 與 Stelvio Quadrifoglio 的訂購，此舉被視為品牌回應性能車迷期待的策略性決定。根據官方說法，這兩款 Quadrifoglio 車型將至少持續供應至 2027 年，藉此延續當前世代車型的產品生命週期，同時維繫品牌與四葉草性能符碼之間的深厚連結。此舉也反映出原廠在電動化轉型浪潮中，仍試圖為燃油性能車款保留一席之地的規劃方向。

這兩款車型的技術亮點在於其對輕量化與操控性能的講究。Giulia 與 Stelvio Quadrifoglio 大量採用碳纖維與鋁合金材質，包含引擎蓋、傳動軸、擾流板及內裝飾板等部件，搭配主動式空氣力學設計與機械式限滑差速器，進一步提升動態表現。動力系統則搭載 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出達 520 匹馬力，Giulia 採後驅設定，Stelvio 則提供 Q4 四輪驅動版本，強調其兼顧日常實用性與激烈操駕的產品定位。

品牌執行長 Santo Ficili 在聲明中表示，此舉是兌現今年初於布魯塞爾車展對車主所做的承諾，並強調 Quadrifoglio 是 Alfa Romeo 運動基因的最純粹體現。他指出，四葉草標誌自 1923 年於 Targa Florio 賽事中亮相以來，便成為品牌頂級性能車型的象徵，而 Giulia 與 Stelvio Quadrifoglio 正是此一傳統在當代道路上的具體實踐，專為追求駕馭本質的消費者所打造。

在外觀與內裝設計上，兩款車型皆承襲濃厚的賽道風格，標配 19 吋（Giulia）或 21 吋（Stelvio）五孔輕量化輪圈、碳纖維後擾流板與紅色煞車卡鉗。車室內部則以 Sparco 代工的賽車座椅搭配 Alcantara 與碳纖維材質，強化座艙的競技氛圍。塗裝選項包括 Etna 紅、Montreal 綠、Misano 藍等多款色彩，延續品牌一貫的視覺張力與辨識度。

隨著歐盟排放法規日趨嚴峻，Alfa Romeo 此番延長 Quadrifoglio 車型的生產週期，不僅是對燃油性能車系的一次延壽，更是對品牌核心客層的回應。在電氣化時代來臨之前，這兩款搭載 V6 動力單元的性能車型，仍將以其獨特的機械結構與駕駛反饋，作為 Alfa Romeo 性能圖譜中的重要座標。