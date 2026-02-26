HONDA「新油電CR-V日本開賣」台灣今年拚國產上市！折合新台幣102萬

▲HONDA 6代CR-V於日本推出油電版！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本繼日前的氫能源CR-V後，油電CR-V才是真正具有象徵重返日本母國大眾乘用車市場，已在官網上開始接單，預計2月27日正式上市。日規油電CR-V當地售價折合新台幣102萬起，而台灣去年已經開始測試，為今年國產化上市作準備。

▲日規CR-V全面以油電為主，月販售目標400輛。

日規油電CR-V共有3款車型，還提供帥氣的RS運動款，能選擇前驅、四驅配置，開價5,122,700日圓至5,779,400日圓，折合新台幣約102～115.8萬。日規版本除強調RS運動化套件外，全車系標配Google車載系統與HONDA Connect連網功能，以及12支Bose音響系統，並提供包括前後座加熱、抬頭顯示與全景電動天窗等舒適配備。

▲油電CR-V平均油耗出最佳能繳出接近20km/L表現。

油電CR-V搭載2.0升e:HEV系統，綜效輸出動力強勁且兼具節能表現，前驅與四驅版本WLTC平均油耗分別具有19.8、18.2km/L表現。四驅車型藉由電子分配系統，在彎道與濕滑路面表現更為穩定。

台灣市場上，去年已經開始測試油電CR-V，預期會以國產化上市，藉以來保有市場價格競爭力，隨著福特、Hyundai都分別聚焦在新能源戰場，同時6代RAV4更是來勢洶洶，台灣本田勢必得在今年提早端出油電CR-V主菜來抗衡。