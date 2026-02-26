台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

▲Peugeot 408又有新動作！保發中心曝光入門款新車型。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

去年台北車展亮相的Peugeot 408 1.6升渦輪性能款，上市沒多久限量100台馬上秒殺，而台灣原廠似乎聽到不少消費者心聲，打算再推出更親民的入門款，保發中心已經出現Peugeot 408 Allure這輛新車型的存在，暗示將在不久之後上市推出！

▲Peugeot 408 Allure同樣採1.6升渦輪，將比去年接單的GT Rapide再便宜不少。

Peugeot 408 GT Rapide去年在台北車展接單亮相，相較原本1.2升渦輪輕油電車型，408 GT Rapide升級更有性能優勢的1.6升渦輪，配上8速手自排變速箱，將輸出提升至225匹馬力、30.6公斤米扭力，當時開出149.8萬、限量100台接單，立即引起不少消費者共鳴，車展推出後馬上就秒殺。

而保發中心曝光的Peugeot 408 Allure同樣採用1.6升渦輪配置，可視為更有價格優勢的入門款，保發中心揭露142.8萬售價，待未來實際上市發表後，售價有望在低於142.8萬不少。

▲Peugeot今年也準備全新改款208準備回歸。

除了最新曝光的Peugeot 408 Allure，寶嘉聯合在2026年也有不少重點新車，包含Jeep、愛快羅密歐、雪鐵龍都有規劃，在Peugeot還有敲碗已久的208小掀背，將在今年重返台灣市場。