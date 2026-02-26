台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

▲新年剛開工！裕隆公開今年重點規劃。（圖／翻攝自資料照、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆集團藉著新年開工團拜之際，公開不少今年重點規劃，在關稅經濟環境逐漸明朗下，看好今年台灣新車市場有望回溫，同時並積極評估美規車導入規劃，在Nissan方面有Qashqai e-Power、改款新X-Trail兩款休旅作今年重點！

台灣汽車銷售在2025年受關稅不確定性與貨物稅政策影響，消費者採取較為保守的購車策略，全年總銷量約為41.4萬台。不過隨著政策與市場預期逐步清晰，集團對2026年整體車市持續看好，預期銷售維持平穩並有機會逐季回升。

▲待關稅正式拍板實施後，裕隆日產將有多款美規車爭取導入。

在消費者聚焦的美規車零關稅議題，裕隆表示待政府政策正式拍板後，將會有售價調整動作，目前Infiniti QX60為美規進口，未來有望藉由關稅調降；在新車規劃上，Nissan方面有Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。

▲Qashqai e-Power第三季登場，同時今年也有改款新X-Trail。

在新年重點車款上，Nissan去年亮相的Qashqai e-Power已經在籌備中，搭載最新第三代的油電系統，預計在今年第三季開賣。除了Qashqai e-Power外，今年也會有改款X-Trail規劃，參考國外規格，小改款X-Trail透過外觀、內裝升級，帶來更好的賣相與競爭力。

在Sentra、Kicks兩款主力國產車部分也有動作，確定在3月11日發表櫻花主題的特仕車，預期在外觀等細節加入櫻花特色的主題，新車細節將會在3月陸續公布。