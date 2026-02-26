「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

▲小改款HONDA Accord日本即將釋出。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼大陸市場後，日規也即將推出改款新HONDA Accord，不過兩者外型會有出入，日規不跟進大陸市場外型，日規則計劃在外觀、內裝小整升級，而售價將有35.2萬日圓漲幅（約新台幣7萬）。

▲日規小改款造型將小整。

日本已有消息指出，日規HONDA Accord將在近期釋出改款消息，外型不會採用大陸版外觀，而是維持現有風格的基礎上，在車頭細節上做出修飾，水箱護罩、進氣口、廠徽等小幅變化。相較之下，整體造型的變革幅度並不算大。

Accord小改款依然搭載2.0升e:HEV油電複合動力系統，以及HONDA Sensing 360等主被動安全輔助科技。兩種車型編成與動力輸出規格與現行版本一致。內裝預期針對細節作優化調整。

▲台灣本田日前表示將爭取更多美規車，Accord有望在名單中。

值得一提的是，Accord在北美市場一直都有生產與銷售，因先前台灣開放美規車零關稅議題，台灣本田就表示已有評估多款美規車計劃，加上台灣市場對於 Accord本就不陌生，未來有希望藉由美規車零關稅看到Accord重返登台。