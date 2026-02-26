ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

▲小改款HONDA Accord日本即將釋出。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Accord日本即將釋出。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼大陸市場後，日規也即將推出改款新HONDA Accord，不過兩者外型會有出入，日規不跟進大陸市場外型，日規則計劃在外觀、內裝小整升級，而售價將有35.2萬日圓漲幅（約新台幣7萬）。

▲小改款HONDA Accord日本即將釋出。（圖／翻攝自HONDA）

▲日規小改款造型將小整。

日本已有消息指出，日規HONDA Accord將在近期釋出改款消息，外型不會採用大陸版外觀，而是維持現有風格的基礎上，在車頭細節上做出修飾，水箱護罩、進氣口、廠徽等小幅變化。相較之下，整體造型的變革幅度並不算大。

Accord小改款依然搭載2.0升e:HEV油電複合動力系統，以及HONDA Sensing 360等主被動安全輔助科技。兩種車型編成與動力輸出規格與現行版本一致。內裝預期針對細節作優化調整。

▲Honda Accord新增e:HEV Honda Sensing 360+車型 。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田日前表示將爭取更多美規車，Accord有望在名單中。

值得一提的是，Accord在北美市場一直都有生產與銷售，因先前台灣開放美規車零關稅議題，台灣本田就表示已有評估多款美規車計劃，加上台灣市場對於 Accord本就不陌生，未來有希望藉由美規車零關稅看到Accord重返登台。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAAccord房車CR-V休旅車跨界跑格轎跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【想要明星待遇】女友出國前隨口一說　一下飛機就被驚喜接機

推薦閱讀

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光！保發中心洩漏最新售價

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

快訊／Gogoro「台灣＆海外最新計畫曝」！玩具總動員聯名車3／3發表

快訊／Gogoro「台灣＆海外最新計畫曝」！玩具總動員聯名車3／3發表

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

最新文章

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

「HONDA改款新Accord」日規即將登場2026-02-26

特斯拉鋼鐵皮卡Cybertruck增入門款2026-02-25

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝2026-02-25

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感2026-02-25

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣2026-02-25

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」2026-02-25

「MG全新轎跑現身」今年發表2026-02-25

Audi性能休旅RS Q8再進化2026-02-25

熱門文章

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

「MG全新轎跑現身」今年發表2026-02-25

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」2026-02-25

特斯拉鋼鐵皮卡Cybertruck增入門款2026-02-25

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

「福特停產Focus」後悔了2026-02-24

「HONDA改款新Accord」日規即將登場2026-02-26

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」2026-02-24

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感2026-02-25

相關新聞

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

讀者迴響

熱門文章

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

「HONDA改款新Accord」日規即將登場！台灣有望導入美規款回歸

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366