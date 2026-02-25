特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

圖文／7Car 小七車觀點

市場銷售表現不如預期之際，Tesla 針對 Cybertruck 車系進行價格與編成調整，推出全新雙馬達四驅入門版本，起價 59,990 美元，同時將高性能旗艦 Cyberbeast 調降至 99,990 美元，試圖刺激買氣、提升市場競爭力。

新入門車型雖為目前最便宜版本，但與執行長 Elon Musk 於 2019 年發表時承諾的 4 萬美元起跳價仍有明顯落差。事實上，現行售價較當初宣示價格高出約五成。另一方面，原本在去年夏季調漲 15,000 美元的頂規 Tesla Cyberbeast，此次等同回調至 10 萬美元門檻。

產品力方面，新款雙馬達四驅車型仍保有不俗規格。續航里程達 325 英里（約 523 公里），0-60 mph 加速 4.1 秒，與原 79,990 美元的 Premium AWD 相同。配備包含四輪轉向系統、電動貨斗捲簾、車斗 240V 插座與快充能力，並未因價格下探而大幅縮水。

不過成本控制仍體現在部分配置調整。底盤改採傳統螺旋彈簧與可調阻尼避震，取代原先可升降氣壓懸吊；車內座椅為加熱功能搭配易清潔織布材質，取消通風與高階內裝鋪陳。此外，最大拖曳能力自 11,000 磅下修至 7,500 磅，對重度拖曳需求買家有顯著影響。

值得注意的是，Tesla 曾推出 69,990 美元的單馬達後驅版本，但因市場反應冷淡而悄然停產。相較之下，本次雙馬達入門款在性能與價格之間取得較佳平衡。

從市場面觀察，Cybertruck 去年在美國銷量約 2 萬輛，僅為前年水準的一半，與 Tesla 先前喊出的年度銷售目標仍有不小差距。加上美國聯邦電動車稅額補助於去年 9 月結束，整體電動車市場熱度降溫，價格調整成為刺激需求的直接手段。

Tesla 近期亦針對其他車系進行策略調整，包括推出更平價的 Tesla Model 3 與 Tesla Model Y 新版本，同時傳出將逐步停產 Tesla Model S 與 Tesla Model X，以騰出產能布局新項目。

台灣市場方面，Cybertruck 尚未正式導入銷售，但品牌動向仍具指標意義。隨著全球電動車競爭加劇與補助退場，價格策略已成左右銷量的關鍵因素。此次下修售價與新增入門版本，意味 Tesla 正嘗試在高話題性產品與實際銷售規模之間尋求平衡。