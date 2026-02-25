ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

特斯拉「鋼鐵皮卡車Cybertruck」新增入門款！旗艦車型同步降價

圖文／7Car 小七車觀點

市場銷售表現不如預期之際，Tesla 針對 Cybertruck 車系進行價格與編成調整，推出全新雙馬達四驅入門版本，起價 59,990 美元，同時將高性能旗艦 Cyberbeast 調降至 99,990 美元，試圖刺激買氣、提升市場競爭力。

新入門車型雖為目前最便宜版本，但與執行長 Elon Musk 於 2019 年發表時承諾的 4 萬美元起跳價仍有明顯落差。事實上，現行售價較當初宣示價格高出約五成。另一方面，原本在去年夏季調漲 15,000 美元的頂規 Tesla Cyberbeast，此次等同回調至 10 萬美元門檻。

產品力方面，新款雙馬達四驅車型仍保有不俗規格。續航里程達 325 英里（約 523 公里），0-60 mph 加速 4.1 秒，與原 79,990 美元的 Premium AWD 相同。配備包含四輪轉向系統、電動貨斗捲簾、車斗 240V 插座與快充能力，並未因價格下探而大幅縮水。

不過成本控制仍體現在部分配置調整。底盤改採傳統螺旋彈簧與可調阻尼避震，取代原先可升降氣壓懸吊；車內座椅為加熱功能搭配易清潔織布材質，取消通風與高階內裝鋪陳。此外，最大拖曳能力自 11,000 磅下修至 7,500 磅，對重度拖曳需求買家有顯著影響。

值得注意的是，Tesla 曾推出 69,990 美元的單馬達後驅版本，但因市場反應冷淡而悄然停產。相較之下，本次雙馬達入門款在性能與價格之間取得較佳平衡。

從市場面觀察，Cybertruck 去年在美國銷量約 2 萬輛，僅為前年水準的一半，與 Tesla 先前喊出的年度銷售目標仍有不小差距。加上美國聯邦電動車稅額補助於去年 9 月結束，整體電動車市場熱度降溫，價格調整成為刺激需求的直接手段。

Tesla 近期亦針對其他車系進行策略調整，包括推出更平價的 Tesla Model 3 與 Tesla Model Y 新版本，同時傳出將逐步停產 Tesla Model S 與 Tesla Model X，以騰出產能布局新項目。

台灣市場方面，Cybertruck 尚未正式導入銷售，但品牌動向仍具指標意義。隨著全球電動車競爭加劇與補助退場，價格策略已成左右銷量的關鍵因素。此次下修售價與新增入門版本，意味 Tesla 正嘗試在高話題性產品與實際銷售規模之間尋求平衡。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Tesla特斯拉Cybertruck鋼鐵皮卡車貨車汽車新車雙馬達入門降價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

特斯拉鋼鐵皮卡Cybertruck增入門款2026-02-25

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝2026-02-25

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感2026-02-25

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣2026-02-25

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」2026-02-25

「MG全新轎跑現身」今年發表2026-02-25

Audi性能休旅RS Q8再進化2026-02-25

福特最新入門電動皮卡車計畫揭露2026-02-24

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」2026-02-24

熱門文章

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」2026-02-25

「MG全新轎跑現身」今年發表2026-02-25

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」2026-02-24

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝2026-02-25

「福特停產Focus」後悔了2026-02-24

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

「新一代Mazda CX-5」空間進步有感2026-02-25

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣2026-02-25

相關新聞

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

福特「最新入門電動皮卡車」計畫揭露！鎖定中型級距百萬有找

福特「最新入門電動皮卡車」計畫揭露！鎖定中型級距百萬有找

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

國1楠梓段滿地鐵片...大貨車突「掉貨」　後車閃不過撞上

國1楠梓段滿地鐵片...大貨車突「掉貨」　後車閃不過撞上

讀者迴響

熱門文章

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

「MG全新轎跑現身」今年發表！比MG7更便宜將搭載1.5升渦輪

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」！大陸豐田汽油、油電門檻創新低

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」！大陸豐田汽油、油電門檻創新低

快訊／Gogoro「台灣＆海外最新計畫曝」！玩具總動員聯名車3／3發表

快訊／Gogoro「台灣＆海外最新計畫曝」！玩具總動員聯名車3／3發表

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366