快訊／Gogoro「台灣＆海外最新計畫曝」！玩具總動員聯名車3／3發表

▲Gogoro公布最新營運計畫，今年將會推出3款新車，其中2款為入門車與女性車款。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（25）日舉辦新春媒體活動，除了回顧過去1年的表現實績外，也揭露了最新的營運計畫，包括財務狀況持續改善，預告今年將推出3款新車，能源網路持續優化與擴張，還有海外市場的最新進度等，並且也揭露了最新型態的換電站「GoStation Q」，加速換電網路的建置速度 。

▲Gogoro執行長姜家煒親自報告過去1年的營運狀況，以及2026年的最新計畫。（圖／記者張慶輝攝）

在2025年Gogoro透過各項「2個聚焦、2個深化」等措施，使得營運現金流提升216%至3,110萬美元，淨損也下降34%至8,080萬美元，EBITDA提升34%至5,990萬美元，持續朝向2026能源事業損益兩平、2027能源事業產生自由現金流、2028車輛事業損益兩平的目標邁進。

▲2025年Gogoro營運現金流大幅提升，淨損也進一步縮小，持續朝損益兩平前進。（圖／記者張慶輝攝）

在新車款規劃方面，Gogoro觀察到入門車型、女性車型與高階車型近年都有顯著成長，而作為市場上唯一女性車主佔比高過男性的品牌，Gogoro將在6月推出全新中高階女性車款；在此之前，Gogoro也預告將在3／3推出鎖定家庭客群的聯名車款，從現場簡報與近期的社群操作來看，不難推測會是與近期要上映的《玩具總動員》聯手合作，而越南市場的專屬車款將會在第4季到來。

▲最新聯名車款將會在3／3正式上市，從現場簡報與近期的社群操作來看，應該會是與電影《玩具總動員》聯名。（圖／記者張慶輝攝）

能源事業方面，Gogoro執行長姜家煒表示，Gogoro在2025年每月更新50,000顆電池，較2024年呈翻倍成長，並且推動換電佔末位管理制，針對滿電率較低的站點進行優化，有效提升消費者體驗滿意度，更重要的是，第1代電池已經全面退役；姜家煒也強調，Gogoro今年會再建置100座換電站，透過投入10億元，展現Gogoro持續深耕市場的決心。

▲姜家煒在會中正式宣布第1代電池已全面退役，並且還會持續在台擴建能源網路。（圖／記者張慶輝攝）

海外市場方面，越南將會於今年第2季進行商用車隊試點，並在第4季正式開始販售新車；為了要加速能源網路佈建，Gogoro也在今天同步推出全新換電站體GoStation Q，不僅佔地面積僅1／3，電力也僅需要220V就能運行，而且有著更好的散熱結構使得充電速度更快，新換電站今年底在台小型試點，並在2027年正式投入越南市場使用。

▲全新的GoStation Q換電站也在活動中現身，佔地面積更小、僅需220V電力且散熱強化充電更快，更適合越南市場使用。（圖／記者張慶輝攝）