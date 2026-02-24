福特「最新入門電動皮卡車」計畫揭露！鎖定中型級距百萬有找

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近日進一步揭露代號「Universal Electric Vehicle」的全新電動車計畫，目標是在 2027 年推出一款售價約 3 萬美元的純電中型皮卡。隨著 14 分鐘技術說明影片曝光，除了工程細節外，設計草圖也首度亮相，為這款平價電動皮卡勾勒出初步樣貌。

從設計圖與先前釋出的輪廓影像來看，新車走向流線與未來感風格。整體造型被形容為較圓潤版本的 Tesla Cybertruck，但少了銳利折線與金屬原色外觀，並鎖定更親民價位。車頭採細長垂直 LED 燈組與發光廠徽設計，前保桿整合水平進氣口。前擋風玻璃延伸至引擎蓋深處，並與車尾整合式車頂擾流設計相連。

儘管外型前衛，車身尺碼預計與 Ford Ranger相當，採雙廂配置，兼顧實用機能。Ford 指出，空氣力學團隊深度參與造型開發，甚至邀請前 F1 專家協助優化風阻表現。目標在於透過降低風阻，使較小容量電池也能達成理想續航，同時壓低生產成本。

官方透露，弧形車頂設計可減少貨斗產生的亂流；後視鏡體積縮小 20%，可增加約 2.4 公里續航；底盤整流護板則再提升約 7.2 公里。相較傳統造型同級皮卡，總續航可增加約 80 公里。

在製造面向，Ford 將導入大型鋁合金一體式鑄造結構，概念類似 Tesla 的 Gigacasting 製程。結構零件數量從現行 Ford Maverick 的 146 件大幅減至 2 件，整體車重宣稱較競品低 27%。零件減少亦意味產線機器人數量下降，並可同步提升組裝品質與效率。

電氣架構方面，新車線束總長度較 Ford Mustang Mach-E 縮短約 1.2 公里，減重約 10 公斤。電池採用磷酸鐵鋰（LFP）棱柱型電芯，並搭載獨立 48V 輔助電系統，以提升能源效率與成本控制。

負責此專案的團隊由前 Tesla 高層 Alan Clarke 領軍，帶來 12 年電動車開發經驗。至於車名，Ford 尚未正式公布，不過近期專利文件顯示「Ranchero」名稱可能回歸，但仍待官方確認。

台灣市場觀點而言，目前國內 Ford 產品線以燃油與油電車款為主，純電布局仍以全球市場為重心。若 3 萬美元級距電動皮卡順利量產，未來是否有機會評估導入台灣，將取決於價格結構與市場接受度。不過就全球趨勢來看，平價電動皮卡的誕生，勢必將為中型商用與生活型皮卡市場帶來新的競爭格局。