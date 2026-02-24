ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

圖文／7Car 小七車觀點

Apple 近日釋出的 iOS 26.4 Beta 測試版本，已正式開放 App 開發者在特定條件下，讓使用者能夠透過 Apple CarPlay 將影音內容串流至車輛中控螢幕，意味著未來駕駛人在停車狀態下，將可在車內觀看影片，甚至串流電影內容。

▲Apple 近日釋出的 iOS 26.4 Beta 測試版本，已正式開放 App 開發者在特定條件下，讓使用者能夠透過 Apple CarPlay 將影音內容串流至車輛中控螢幕，意味著未來駕駛人在停車狀態下，將可在車內觀看影片，甚至串流電影內容。

這項功能的關鍵在於 AirPlay 的應用延伸，Apple 於最新測試版本中解鎖了相關 API，允許開發者在符合安全規範的前提下，將影音內容投放至車載資訊娛樂系統顯示螢幕。事實上，Apple 早在 2025 年 6 月舉行的 WWDC (全球開發者大會) 上，就已預告此一發展方向，當時同步亮相的還包括全新 Liquid Glass 設計語言，以及 CarPlay 主畫面可自訂小工具等功能。

▲Apple 於最新測試版本中解鎖了相關 API，允許開發者在符合安全規範的前提下，將影音內容投放至車載資訊娛樂系統顯示螢幕。

在 WWDC 2025 發表的 iOS 24 中，CarPlay 的視覺與操作邏輯迎來近年最大幅度的改版，而更進階的 CarPlay Ultra 版本，至今仍僅限於 Aston Martin 車款搭載，顯示 Apple 在車載系統領域仍採取高度分階、逐步下放的策略。

值得注意的是，Apple 也計畫將自家的 Apple TV 串流應用正式導入 CarPlay 平台，未來不排除 Amazon Prime Video、Disney Plus 以及 YouTube 等主流影音服務陸續跟進。不過目前相關功能仍處於 Beta 階段，實際公開上線時程尚未明朗，且僅支援可相容最新系統版本的裝置。

影音播放功能可能會被保留至下一個 iOS 正式大版本中推出。按照慣例，Apple 通常會在每年 6 月揭露新一代 iOS 架構，同時透過年度中後期的「漸進式更新」補齊功能模組，類似 2025 年底所加入的更多個人化設定選項。

相較之下，CarPlay 在車載軟體市場的主要競爭對手 Android Auto 目前並未提供原生的影音串流功能。不過，包括 Tesla 與 Kia 在內的多家車廠，早已在自家資訊娛樂系統中導入影音串流 App，但使用者仍需額外付費訂閱相關服務才能使用。

整體來看，Apple 正逐步將 iPhone 生態系的內容體驗延伸至車內空間，CarPlay 未來的角色，也正從手機投射工具轉向更完整的車載數位平台，其後續發展，勢必將牽動車廠與科技業者之間更緊密的軟體合作關係。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Apple蘋果Carplay智慧型手機連線支援影片撥放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

BMW性能M部門2年半內推30款新車2026-02-24

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能2026-02-24

「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC2026-02-23

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料2026-02-23

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥2026-02-23

TOYOTA Yaris Cross新年式日本開賣2026-02-23

MG歐洲新車累積銷量突破百萬輛2026-02-23

盤點4款保養省錢又長壽的神車2026-02-22

熱門文章

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能2026-02-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

BMW性能M部門2年半內推30款新車2026-02-24

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥2026-02-23

盤點4款保養省錢又長壽的神車2026-02-22

台灣「三菱2026年重點新車」2026-02-20

TOYOTA Yaris Cross新年式日本開賣2026-02-23

改款LEXUS NX休旅今年見2026-02-20

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料2026-02-23

相關新聞

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

蘋果春季發表會公開　邀請函曝「御三家色系」、平價Macbook襲擊

蘋果春季發表會公開　邀請函曝「御三家色系」、平價Macbook襲擊

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

Siri大改版測試又卡關　傳多項新功能延後到iOS 26.5、iOS 27

Siri大改版測試又卡關　傳多項新功能延後到iOS 26.5、iOS 27

讀者迴響

熱門文章

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

盤點4款「保養省錢又長壽的神車」！TOYOTA奪冠　馬自達也上榜

盤點4款「保養省錢又長壽的神車」！TOYOTA奪冠　馬自達也上榜

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366