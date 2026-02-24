蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

圖文／7Car 小七車觀點

Apple 近日釋出的 iOS 26.4 Beta 測試版本，已正式開放 App 開發者在特定條件下，讓使用者能夠透過 Apple CarPlay 將影音內容串流至車輛中控螢幕，意味著未來駕駛人在停車狀態下，將可在車內觀看影片，甚至串流電影內容。

這項功能的關鍵在於 AirPlay 的應用延伸，Apple 於最新測試版本中解鎖了相關 API，允許開發者在符合安全規範的前提下，將影音內容投放至車載資訊娛樂系統顯示螢幕。事實上，Apple 早在 2025 年 6 月舉行的 WWDC (全球開發者大會) 上，就已預告此一發展方向，當時同步亮相的還包括全新 Liquid Glass 設計語言，以及 CarPlay 主畫面可自訂小工具等功能。

在 WWDC 2025 發表的 iOS 24 中，CarPlay 的視覺與操作邏輯迎來近年最大幅度的改版，而更進階的 CarPlay Ultra 版本，至今仍僅限於 Aston Martin 車款搭載，顯示 Apple 在車載系統領域仍採取高度分階、逐步下放的策略。

值得注意的是，Apple 也計畫將自家的 Apple TV 串流應用正式導入 CarPlay 平台，未來不排除 Amazon Prime Video、Disney Plus 以及 YouTube 等主流影音服務陸續跟進。不過目前相關功能仍處於 Beta 階段，實際公開上線時程尚未明朗，且僅支援可相容最新系統版本的裝置。

影音播放功能可能會被保留至下一個 iOS 正式大版本中推出。按照慣例，Apple 通常會在每年 6 月揭露新一代 iOS 架構，同時透過年度中後期的「漸進式更新」補齊功能模組，類似 2025 年底所加入的更多個人化設定選項。

相較之下，CarPlay 在車載軟體市場的主要競爭對手 Android Auto 目前並未提供原生的影音串流功能。不過，包括 Tesla 與 Kia 在內的多家車廠，早已在自家資訊娛樂系統中導入影音串流 App，但使用者仍需額外付費訂閱相關服務才能使用。

整體來看，Apple 正逐步將 iPhone 生態系的內容體驗延伸至車內空間，CarPlay 未來的角色，也正從手機投射工具轉向更完整的車載數位平台，其後續發展，勢必將牽動車廠與科技業者之間更緊密的軟體合作關係。