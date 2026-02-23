ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

253.8萬！「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC　限量ID.Buzz特仕車開賣

▲台灣福斯商旅邀全台車迷為中華隊應援！推出全新ID.Taiwan特仕車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲台灣福斯商旅邀全台車迷為中華隊應援！推出全新ID.Taiwan特仕車。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

中華隊即將於3月前進日本參戰WBC世界棒球經典賽，台灣福斯特別於今2月23日公開力挺中華隊，推出限量的ID.Buzz打造的ID.Taiwan特仕車，售價253.8萬，全台限量只有8台！

▲台灣福斯商旅邀全台車迷為中華隊應援！推出全新ID.Taiwan特仕車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲台灣福斯商旅邀全台車迷為中華隊應援！推出全新ID.Taiwan特仕車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲外觀呼應中華隊搶眼的藍白配色。

ID.Taiwan特仕車以ID. Buzz中特有的ID.電動車家族命名，福斯商旅特別打造極具象徵意義的ID.Taiwan限量版，全台僅8台，以香草白及天青藍雙色車身，搭配經典的紅色腰線，打造與中華隊相同配色的ID. Buzz，再加上車側的ID.TAIWAN 特製銘牌，成為搶眼的限量純電7人座MPV。

福斯商旅不僅推出ID. Buzz ID. Taiwan限量版， 福斯商旅也正式推出WBC中華隊應援活動。即日起至3月8日，在WBC世界棒球經典賽預賽期間，只要前往福斯商旅官方粉絲專頁VW Bulli台灣福斯商旅，標註好友並留下應援口號「我驕傲 #我的ID是Taiwan」、「#IDBUZZ挺你挺台灣」為中華隊集氣，就有機會參與「ID.Taiwan 限量版 365 天體驗計畫」，與ID.Taiwan來場近距離接觸。

福斯商旅也同步推出「挺你挺台灣」的全車系購車優惠，其中包含T6.1 California露營車款最高330萬的高額零利率，以及ID. Buzz車系低頭款，低月付16,888元起的購車方案。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.BuzzCaravelle

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

推薦閱讀

253.8萬！「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC　限量ID.Buzz特仕車開賣

253.8萬！「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC　限量ID.Buzz特仕車開賣

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料！新外觀更帥更兇又省油

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料！新外觀更帥更兇又省油

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

最新文章

「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC2026-02-23

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料2026-02-23

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥2026-02-23

TOYOTA Yaris Cross新年式日本開賣2026-02-23

MG歐洲新車累積銷量突破百萬輛2026-02-23

盤點4款保養省錢又長壽的神車2026-02-22

法拉利Daytona SP3升級方案問世2026-02-22

Audi RS 5高性能房車＆旅行車登場2026-02-22

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥2026-02-23

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了2026-02-20

TOYOTA Yaris Cross新年式日本開賣2026-02-23

台灣「三菱2026年重點新車」2026-02-20

盤點4款保養省錢又長壽的神車2026-02-22

MG歐洲新車累積銷量突破百萬輛2026-02-23

「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料2026-02-23

改款LEXUS NX休旅今年見2026-02-20

相關新聞

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

「新福斯Polo GTI試駕」上市就秒殺！207匹就很好玩的熱血小鋼炮

「新福斯Polo GTI試駕」上市就秒殺！207匹就很好玩的熱血小鋼炮

福斯廂型車「推出全新運動化車型」！外觀內裝懸吊全升級選擇更多元

福斯廂型車「推出全新運動化車型」！外觀內裝懸吊全升級選擇更多元

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

讀者迴響

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

盤點4款「保養省錢又長壽的神車」！TOYOTA奪冠　馬自達也上榜

盤點4款「保養省錢又長壽的神車」！TOYOTA奪冠　馬自達也上榜

MG宣布「歐洲新車累積銷量突破百萬輛」！電動化佈局成核心動能

MG宣布「歐洲新車累積銷量突破百萬輛」！電動化佈局成核心動能

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366