253.8萬！「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC　限量ID.Buzz特仕車開賣

▲台灣福斯商旅邀全台車迷為中華隊應援！推出全新ID.Taiwan特仕車。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

中華隊即將於3月前進日本參戰WBC世界棒球經典賽，台灣福斯特別於今2月23日公開力挺中華隊，推出限量的ID.Buzz打造的ID.Taiwan特仕車，售價253.8萬，全台限量只有8台！

▲外觀呼應中華隊搶眼的藍白配色。

ID.Taiwan特仕車以ID. Buzz中特有的ID.電動車家族命名，福斯商旅特別打造極具象徵意義的ID.Taiwan限量版，全台僅8台，以香草白及天青藍雙色車身，搭配經典的紅色腰線，打造與中華隊相同配色的ID. Buzz，再加上車側的ID.TAIWAN 特製銘牌，成為搶眼的限量純電7人座MPV。

福斯商旅不僅推出ID. Buzz ID. Taiwan限量版， 福斯商旅也正式推出WBC中華隊應援活動。即日起至3月8日，在WBC世界棒球經典賽預賽期間，只要前往福斯商旅官方粉絲專頁VW Bulli台灣福斯商旅，標註好友並留下應援口號「我驕傲 #我的ID是Taiwan」、「#IDBUZZ挺你挺台灣」為中華隊集氣，就有機會參與「ID.Taiwan 限量版 365 天體驗計畫」，與ID.Taiwan來場近距離接觸。

福斯商旅也同步推出「挺你挺台灣」的全車系購車優惠，其中包含T6.1 California露營車款最高330萬的高額零利率，以及ID. Buzz車系低頭款，低月付16,888元起的購車方案。