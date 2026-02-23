ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
MG宣布「歐洲新車累積銷量突破百萬輛」！電動化佈局成核心動能

圖文／7Car 小七車觀點

MG Motor 日前宣布，在歐洲市場正式交付第 100 萬輛新車，寫下品牌重返歐洲主流市場的重要里程碑。自 2011 年以 MG6 重返英國市場以來，MG 持續擴展銷售版圖，目前已進駐 34 個歐洲國家，建立超過 1,300 家經銷據點，逐步提升品牌能見度與市佔表現。

電氣化佈局湊效　MG Motor 歐洲銷售突破百萬輛里程碑

在產品策略方面，電動化布局成為 MG 近年成長的核心動能。品牌累計已在歐洲交付 317,000 輛純電動車，其中 MG4 EV 以平實價格與均衡產品力打開市場知名度，成為重要代表車款。原廠亦於近期推出 2026 年式 MG4 EV 與全新 MG4 EV Urban，持續強化純電產品線競爭力。

電氣化佈局湊效　MG Motor 歐洲銷售突破百萬輛里程碑

除了主流電動車型外，MG 亦積極拓展性能電動跑車領域。造型前衛的 MG Cyberster 由品牌倫敦設計團隊操刀，主打開篷純電駕馭體驗，並在品牌百週年活動期間於 Goodwood Festival of Speed 亮相，成為象徵品牌傳承與創新的代表作。

電氣化佈局湊效　MG Motor 歐洲銷售突破百萬輛里程碑

2025 年間，MG 在歐洲市場共銷售 300,000 輛新車，較 2024 年成長 30%。其中 Hybrid+ 車型全年交付達 139,000 輛，成為帶動整體銷量提升的另一關鍵。若以單一市場觀察，英國仍為 MG 在歐洲最重要的據點，累計銷售達 386,000 輛。產品面上，MG ZS 則為品牌在歐洲最暢銷車款，累計銷量達 424,000 輛。

電氣化佈局湊效　MG Motor 歐洲銷售突破百萬輛里程碑

MG 表示，品牌之所以能在競爭激烈的歐洲市場站穩腳步，關鍵在於提供具價格吸引力且技術到位的電動與油電產品，同時延續英國跑車品牌的歷史底蘊與駕馭樂趣。原廠預告，2026 年上半年將針對技術與設計層面發布多項重要消息，進一步強化對歐洲消費者的長期承諾。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MG名爵汽車新車歐洲銷量累積

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

